猜猜我是誰｜88歲老翁「救孫」失3萬元　21歲黑幫男食髓知味遭埋伏被捕

「猜猜我是誰 」電話騙案未有遏止跡象。一名88歲老翁，周一（31日）早上收到一個電話，對方聲稱是其孫子的朋友，指其孫兒因刑事案被招留，需要繳交3萬元保釋金，其後在一小時內，騙徒親身抵達受害人位於大埔太和邨的住所，收取騙款。受害人付款後與家人聯絡，發現受騙，遂報警求助。

騙徒食髓知味遭埋伏警員拘捕

大埔警區接案後，派出重案組作深入調查。至翌日（1日）早上，探員在受害人家中調查期間，騙徒再次聯絡受害人，並要求更多保釋金，警方於是立即採取埋伏行動，其後騙徒在抵達受害人住所時，當場以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」罪，拘捕該名21歲本地男子。行動中，人員檢獲涉案的現金、手機、銀行卡及被捕人案發時身穿的衣物。

詐騙集團針對區內長者

范偉豪說，被捕人士為21歲本地男子，報稱無業，有黑社會背景，現被扣留調查。案件交由大埔警區重案組第一隊跟進。警方相信，該集團針對區內長者進行詐騙，而被捕人士是詐騙集團其中一名成員，主要角色是向受害人收取騙款。警方會繼續追查集團主腦，不排除稍後有更多人被捕。

范偉豪呼籲，市民應多關心身邊長者，一旦遇到來電表示，有親友涉及刑事案件，被警方扣留調查時，應先向對方查證，然後致電警署核實求證，如懷疑受騙，應立即致電999或反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。警方又提醒，若市民收到來電要求金錢上的協助，必須小心求證和查核，以免賊人有機可乘。