猴疱疹病毒｜37歲男遇猴子襲擊不治 議員批當局8個月後方公布不理想

本港出現首宗人類感染猴疱疹病毒死亡個案，涉及一名37歲過往健康良好的男子。他去年初在金山郊野公園被野生猴子襲擊，延遲醫治約一個月才求診，最終病逝。

衞生防護中心在最新一期《傳染病直擊》提到這宗個案，指該名37歲男病人過去健康良好，去年2月底在金山郊野公園與野猴接觸時受傷，3月因發燒和神智不清入院，在深切治療部留醫。病人的腦脊液樣本經化驗後，對B病毒呈陽性反應，臨床診斷為B病毒腦炎，延至同年6月17日出現休克，翌日離世。有經常到金山郊野公園晨運的市民表示曾被猴子咬傷，但沒有理會，不擔心感染猴疱疹病毒。