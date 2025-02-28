猴疱疹病毒｜37歲男遇猴子襲擊不治 議員批8個月後方公布不理想

翻查資料，防護中心去年4月曾公布個案確診情況，惟過身後未有公布，直至約8個月後，方在最新一期《傳染病直擊》月刊披露，而非新聞公報。選舉委員會界別議員陳凱欣認為不理想：「在生活環境及郊野公園也有機會接觸到野生猴子，有機會個案不單只有一個，甚至會陸續有多宗，所以若出現死亡個案，嚴重程度已達到需要對外獨立發布，較所有傳染個案，整合在《傳染病直擊》內公布更好。」 衞生防護中心強調有提醒公眾及醫生 衞生防護中心總監徐樂堅在電台表示，自去年4月啟動呈報機制後，沒有收過第二宗同類呈報。患者去年3月底因發燒和精神紊亂到醫院求診，情況比較嚴重，其後知道他曾被猴子抓傷，醫生隨即做檢查和化驗。當局去年4月3日發出新聞公告，提醒市民這宗個案是本港的首例，從1932年至今，全球大概只有50多宗個案，中心提醒醫生見到類似個案要呈報，漁護處也做了很多相關工作。

對於議員認為衞生防護中心只在新一期的《傳染病直擊》披露個案，並非新聞公布形式。徐樂堅說一向本著高透明度做宣傳、教育及公布。他重申知道個案後已做了一系列工作，提醒公眾及醫生，《傳染病直擊》的資訊亦是其中一個方法。 徐樂堅指出「猴疱疹病毒」在猴子身上普遍存在，感染到人類可以有嚴重後果，最重要是不要與猴子有直接接觸，不要餵飼，一旦被抓傷或咬傷、或被猴子的體液接觸到自身傷口就要盡快清洗，病毒的潛伏期可由數天至1個月。

醫生提醒若被弄傷盡快清洗傷口及求醫 感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，大部分獼猴其實都會感染，但牠們並非時刻有傳播能力，估算可能大概是百分之2左右有機會將病毒傳播給人類。被獼猴咬傷或抓傷感染到猴疱疹病毒的機會，大概只是百分之1。他稱感染後潛伏期由數天至五周不等，以往未有抗病毒藥物，感染後死亡率高達八成。近年若及時服藥，降至少於兩成。他提醒若被猴子弄傷，要盡快清洗傷口15分鐘及求醫，傷口之後或有水疱及紅腫。

