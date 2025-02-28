猴疱疹病毒｜37歲男遇猴子襲擊不治 議員批8個月後方公布 防護中心稱檢視

翻查資料，防護中心去年4月曾公布個案確診情況，惟過身後未有公布，直至約8個月後，方在最新一期《傳染病直擊》月刊披露，而非新聞公報。選舉委員會界別議員陳凱欣認為不理想：「在生活環境及郊野公園也有機會接觸到野生猴子，有機會個案不單只有一個，甚至會陸續有多宗，所以若出現死亡個案，嚴重程度已達到需要對外獨立發布，較所有傳染個案，整合在《傳染病直擊》內公布更好。」 衞生防護中心強調有提醒公眾及醫生 衞生防護中心總監徐樂堅在電台表示，自去年4月啟動呈報機制後，沒有收過第二宗同類呈報。患者去年3月底因發燒和精神紊亂到醫院求診，情況比較嚴重，其後知道他曾被猴子抓傷，醫生隨即做檢查和化驗。當局去年4月3日發出新聞公告，提醒市民這宗個案是本港的首例，從1932年至今，全球大概只有50多宗個案，中心提醒醫生見到類似個案要呈報，漁護處也做了很多相關工作。

對於議員認為衞生防護中心只在新一期的《傳染病直擊》披露個案，並非新聞公布形式。徐樂堅說一向本著高透明度做宣傳、教育及公布。他重申知道個案後已做了一系列工作，提醒公眾及醫生，《傳染病直擊》的資訊亦是其中一個方法。徐樂堅晚上再發稿回應，強調中心在調查、控制和預防疾病，以及宣傳教育工作方面並沒有任何延遲。然而留意到有意見認為，在病人病逝當日，中心可再度發布新聞稿向市民公布消息。中心會檢視現行做法，研究除公布相關流行病學調查結果和防控工作，以及進行公眾教育外，亦會在切實可行的情況下盡早公布特殊傳染病個案臨床情況的重要轉變。

徐樂堅指出「猴疱疹病毒」在猴子身上普遍存在，感染到人類可以有嚴重後果，最重要是不要與猴子有直接接觸，不要餵飼，一旦被抓傷或咬傷、或被猴子的體液接觸到自身傷口就要盡快清洗，病毒的潛伏期可由數天至1個月。 醫生提醒若被弄傷盡快清洗傷口及求醫 感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，大部分獼猴其實都會感染，但牠們並非時刻有傳播能力，估算可能大概是百分之2左右有機會將病毒傳播給人類。被獼猴咬傷或抓傷感染到猴疱疹病毒的機會，大概只是百分之1。他稱感染後潛伏期由數天至五周不等，以往未有抗病毒藥物，感染後死亡率高達八成。近年若及時服藥，降至少於兩成。他提醒若被猴子弄傷，要盡快清洗傷口15分鐘及求醫，傷口之後或有水疱及紅腫。

