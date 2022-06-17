猴痘疫苗｜聯合科學委員會不建議大規模接種 部分高風險群組作可考慮作預防接種

聯合科學委員會建議，曾接種天花疫苗人士再接種一劑猴痘已足夠。（路透社）

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）昨日（16日）舉行網上會議，討論香港接種復必泰疫苗和猴痘疫苗的事宜，並於今日（17日）發表暫擬共識建議。聯合科學委員會建議，接種猴痘疫苗所需的劑數、間距和禁忌症應跟從製造商的建議。原則上，曾接種天花疫苗的人士再接種一劑猴痘疫苗已足夠。如情況許可，應於接種信使核糖核酸新冠疫苗前後最少相隔4星期才接種猴痘疫苗。

專家提到，知悉香港至今未有發現人類感染猴痘病毒確診個案，但一些猴痘流行和非流行的國家已錄得人類感染猴痘確診個案，病毒亦可能會進一步擴散。目前海外有兩款疫苗用於預防猴痘，分別為第二代天花疫苗及第三代疫苗。聯合科學委員會審視了最新科學實證、世衞及海外衞生當局的建議和本地情況，並不建議大規模接種猴痘疫苗。專家亦不建議採用第一代或第二代天花疫苗以預防猴痘。

聯合科學委員會建議視乎猴痘疫苗的供應情況，為曾接觸個案的人士接種合適的第三代疫苗，作為暴露後的預防性治療，並按暴露風險由高至低排列，最理想是於首次暴露的四日內（如沒有出現病徵，則可於14日內）接種以防止病發。當猴痘疫苗可供接種後，可考慮為部分高風險群組（例如負責照顧猴痘確診病人的醫護人員和處理動物傳染痘病毒的實驗室人員等）作暴露前預防性接種。優先次序取决於疫苗的供應和情況。聯合科學委員會建議，接種猴痘疫苗所需的劑數、間距和禁忌症應跟從製造商的建議。原則上，曾接種天花疫苗的人士再接種一劑猴痘疫苗已足夠。如情況許可，應於接種信使核糖核酸新冠疫苗前後最少相隔四星期才接種猴痘疫苗。

18至59歲接種首兩針復必泰 間距由3周延長至8周

另外，專家在會議上亦審視了接種復必泰疫苗後出現心肌炎的情況，知悉更多證據顯示接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距較長，可產生的免疫反應會較佳，而出現心肌炎及／或心包炎的風險亦較低。考慮到本港情況、世界衞生組織（世衞）更新建議和海外目前做法，聯合科學委員會聯同專家顧問團建議18至59歲人士接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由3星期延長至2星期。個別人士經考慮個人風險及益處，並在知情同意下，該間距可縮短至不少於三星期，其他群組的建議接種時間則維持不變。