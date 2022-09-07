猴痘首闖港 30歲港男疑美感染 曾參與高危活動

猴痘病毒在多國肆虐數月後，本港昨錄得首宗病例。一名30歲香港居民者，前日抵港在西營盤華美達海景酒店檢疫期間，開始出現病徵，送院後昨驗出確診猴痘。患者上月30日身體開始有皮疹，其後擴散至身體其他部位，4日後有淋巴腫脹，前日(5日)開始喉嚨痛，同日由菲律賓乘搭菲律賓航空PR300航班抵港。政府已因應個案，啟動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，患者上月3日以來先後身處美國、加拿大和菲律賓，初步調查估計他在美國時受感染。她並說，患者料因在海外的高危活動而受感染，但因涉及個人資料而未有透露具體詳情，僅引述世衛指大部分患者為男性、多涉男男性接觸行為。
籲逾80人需注意身體狀況
患者抵港時沒有同行者，在機場檢測後乘搭機場專車往檢疫酒店。張竹君稱為謹慎應對首宗個案，呼籲同機逾80名乘客、機組人員、機場負責採樣和檢疫酒店的員工，須留意個人身體狀況，但強調他們並非密切接觸者。衛生防護中心總監徐樂堅指，政府已採購的猴痘疫苗首批將於本月內運抵，但未有公布是哪款疫苗，又透露會先為密切接觸者打針，其次是醫護人員、化驗室員工和男男性接觸者等自願接種。
徐樂堅強調，猴痘主要經長時間接觸、皮膚或性接觸等傳播，與新冠病毒不同。患者入境時沒有發燒、穿長袖衫，而皮疹出現在身體隱蔽位置，故不易在入境時發現。徐樂堅重申，處理猴痘只能靠患者自行呈報，市民如有懷疑應盡快求醫。