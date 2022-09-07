猴痘首闖港 30歲港男疑美感染 曾參與高危活動

猴痘病毒在多國肆虐數月後，本港昨錄得首宗病例。一名30歲香港居民者，前日抵港在西營盤華美達海景酒店檢疫期間，開始出現病徵，送院後昨驗出確診猴痘。患者上月30日身體開始有皮疹，其後擴散至身體其他部位，4日後有淋巴腫脹，前日(5日)開始喉嚨痛，同日由菲律賓乘搭菲律賓航空PR300航班抵港。政府已因應個案，啟動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，患者上月3日以來先後身處美國、加拿大和菲律賓，初步調查估計他在美國時受感染。她並說，患者料因在海外的高危活動而受感染，但因涉及個人資料而未有透露具體詳情，僅引述世衛指大部分患者為男性、多涉男男性接觸行為。