猴痘｜政府公布疫苗接種計劃10月展開

衞生署今日(21日)公布，高風險群組接種猴痘疫苗計劃將於10月5日起展開，10月3日起可預約。而因應早前於9月香港錄得1宗猴痘輸入個案，政府已啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，顯示對本港市民造成的即時健康影響屬於低。衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，並不建議大規模猴痘疫苗接種計劃，而在9月15日發表更新的暫擬共識建議，當中認為在自願形式下，建議使用第三代疫苗為確診個案的接觸者安排暴露後接種疫苗，以及為高暴露風險人士安排暴露前接種猴痘疫苗。

高風險目標群組人士自願形式接種猴痘疫苗

曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史

負責照顧猴痘確診病人的醫護人員

處理動物傳染痘病毒的實驗室人員

當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員

至於醫護和實驗室工作人員，醫管局和衞生署會提早於9月26日起，分別在醫管局職員診所及衞生署部分診所為其處於高暴露風險的員工接種疫苗。而其他高風險目標群組人士，包括非衞生署社會衞生科診所到診人士，衞生署已設立兩間指定猴痘疫苗接種中心，分別位於油麻地炮台街145號油麻地賽馬會分科診療所三樓(星期一至星期日早上九時至晚上八時開放)和灣仔皇后大道東284號鄧志昂專科診療院七樓(星期一至星期五下午53分至晚上八時開放，公眾假期除外)。屬於高風險目標群組人士可於十月三日起透過電郵([email protected])或電話(2547 1900)預約，由10月5日起可接種猴痘疫苗。

首批第三代疫苗已運抵本港

政府參考聯合科學委員會早前的建議並已購買第三代疫苗。首批第三代疫苗(JYNNEOS)已運抵香港，並會分發為猴痘疫苗接種計劃之用。聯合科學委員會建議須接種兩劑疫苗，而曾接種天花疫苗的人士則只需接種一劑。按照聯合科學委員會建議的注射方式及現時的疫苗採購量，預期計劃可為12萬人接種疫苗。中心呼籲市民若屬於上述高風險目標群組，應盡快接種疫苗。​除推行疫苗接種計劃，政府已為應對猴痘做好準備，包括預留西貢戶外康樂中心為猴痘確診個案的密切接觸者進行檢疫，以及其他在應變計劃下的預防措施。市民，尤其是有高暴露風險的人士，應提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士或動物作密切身體接觸。