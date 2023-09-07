猴痘｜新增一宗猴痘確診個案 本港錄得43宗猴痘確診個案

衞生署衞生防護中心今日(7日)表示，正調查一宗猴痘確診個案。個案涉及一名過往健康良好的38歲男子，他於九月四日開始出現局部皮疹，其後於9月5日到衞生署灣仔男性社會衞生科診所求診。病人情況穩定，並已獲安排入住瑪嘉烈醫院。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。

潛伏期內沒有外遊紀錄

衞生防護中心初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊紀錄，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連；正繼續就個案進行流行病學調查，包括病人於潛伏期內的高風險接觸、接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。

本港錄得43宗確診個案 衞生防護中心呼籲高風險目標群組接種疫苗

本港至今共錄得43宗猴痘確診個案。中心再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。

另外，中心早前已設立猴痘電話熱線(2125 2373)，逢星期一至五(公眾假期除外)上午九時至下午五時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。