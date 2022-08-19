猴痘｜猴痘或在香港爆發？

今年以來，猴痘已在91個不同國家及地區引發逾3萬宗病例，當中包括日本、韓國、台灣和泰國等亞洲國家，因此大有機會傳到香港。萬一香港出現本土個案的話，就有可能造成爆發，因為香港四十多歲以下人士對猴痘並不會有任何免疫反應或保護。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，非洲的猴痘病毒有兩種，來自非洲中部的病毒致病性較高，死亡率達10%；西部病毒死亡率則只有1%至3%，「至於現時爆發中的猴痘，暫時造成12個死亡病例，死亡率更低。」

傳染期長

若感染到猴痘病毒，一般會有5至21日潛伏期，大部分患者兩周內發病，開始時呈現一般病毒感染徵狀，包括發燒、肌肉痛、疲倦，部分人會淋巴腫脹。然後於接觸病毒的位置出現皮疹，最初為紅點，繼而演變為水泡、膿皰，最後結焦康復，整個過程為期2至4星期，期間亦具傳染性。林緯遜續指，「過往猴痘會影響大範圍皮膚，相比下是次爆發的患者大多只有三數粒皮疹，而且出現於不顯眼位置，增加了診斷的難度。」

爆發視乎感染力

猴痘可以經過與患者緊密接觸、飛沫，又或接觸了被猴痘病毒污染的物件而傳染，林緯遜估計香港出現個案的機會大，至於會有多少個案、在甚麼群組出現則較難預測。猴痘疫情發展有點像當年的愛滋病，先由動物傳人，然後在男男同性戀者之間傳播，但猴痘並非只可透過性接觸傳播，因此歐洲亦出現孕婦、小童等少數與性接觸無關的感染個案。林緯遜認為，「猴痘在香港爆發潛力有多大，視乎病毒在非緊密接觸的傳播能力有多高，目前仍在觀察中；現時香港放寬了入境檢疫安排，如有患者帶病毒到港，會影響到甚麼群組人士，有很多不同因素。亦不排除會一直維持低感染數字，直至大部分人受感染。」