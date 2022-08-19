猴痘｜猴痘或在香港爆發？

今年以來，猴痘已在91個不同國家及地區引發逾3萬宗病例，當中包括日本、韓國、台灣和泰國等亞洲國家，因此大有機會傳到香港。萬一香港出現本土個案的話，就有可能造成爆發，因為香港四十多歲以下人士對猴痘並不會有任何免疫反應或保護。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，非洲的猴痘病毒有兩種，來自非洲中部的病毒致病性較高，死亡率達10%；西部病毒死亡率則只有1%至3%，「至於現時爆發中的猴痘，暫時造成12個死亡病例，死亡率更低。」
傳染期長
若感染到猴痘病毒，一般會有5至21日潛伏期，大部分患者兩周內發病，開始時呈現一般病毒感染徵狀，包括發燒、肌肉痛、疲倦，部分人會淋巴腫脹。然後於接觸病毒的位置出現皮疹，最初為紅點，繼而演變為水泡、膿皰，最後結焦康復，整個過程為期2至4星期，期間亦具傳染性。林緯遜續指，「過往猴痘會影響大範圍皮膚，相比下是次爆發的患者大多只有三數粒皮疹，而且出現於不顯眼位置，增加了診斷的難度。」
爆發視乎感染力
猴痘可以經過與患者緊密接觸、飛沫，又或接觸了被猴痘病毒污染的物件而傳染，林緯遜估計香港出現個案的機會大，至於會有多少個案、在甚麼群組出現則較難預測。猴痘疫情發展有點像當年的愛滋病，先由動物傳人，然後在男男同性戀者之間傳播，但猴痘並非只可透過性接觸傳播，因此歐洲亦出現孕婦、小童等少數與性接觸無關的感染個案。林緯遜認為，「猴痘在香港爆發潛力有多大，視乎病毒在非緊密接觸的傳播能力有多高，目前仍在觀察中；現時香港放寬了入境檢疫安排，如有患者帶病毒到港，會影響到甚麼群組人士，有很多不同因素。亦不排除會一直維持低感染數字，直至大部分人受感染。」
準備引入疫苗
事實上，猴痘病毒與天花病毒屬同一「家族」，現時外國已有疫苗及抗病毒藥物。林緯遜指出，「因1980年代香港已停止天花疫苗接種計劃，所以四十多歲或以上人士接種過天花疫苗，得到八成以上的交叉保護，相反較年輕人士則沒有相關抵抗力。至於外國仍在摸索哪些患者要用藥，因輕症者或會自己康復，或用於抵抗力低或者病情發展較差人士身上。」據了解，香港政府現正籌備引入相關疫苗，為高風險群組人士接種。
勤洗手有助預防
雖猴痘對人體健康影響看似輕微，但不能排除會演變成如非洲中部猴痘病毒般高死亡率，加上檢疫期與隔離期很長，對整個社會的影響亦相當大，因此世衛將猴痘定性為國際公共衛生緊急事件。林緯遜認為現階段應繼續留意外國的發展情況，包括病毒在社區的傳播力有多高；從外地回港市民或入境旅客若有相關徵狀應及早求醫。「至於預防感染猴痘，基本上勤洗手已經足夠，當遇上疑似患者，應減少接觸。」