猴痘｜符合兩條件或要隔離21日　衞生防護中心籲私家醫生留意

全球多個國家相繼發現猴痘(monkeypox)個案，衞生防護中心今日(23日)向私家醫生發信，指多個非流行猴痘的國家已相繼錄得個案，包括歐洲、北美和澳洲等，呼籲私家醫生如發現有病人懷疑感染猴痘，應盡快通知衞生防護中心。

信件提到，世界衞生組織截至上周六(21日)，已接獲非流行國家呈報共92宗確診及28宗懷疑個案，又引述世衞指大多男患者都是發生同性性接觸後，向基層醫療和性健康診所求醫後發現。

懷疑個案須符合兩種因素

衞生防護中心表示，若患者同時符合臨床和環境因素，則屬猴痘懷疑個案。信件提到，病人如無故出現急性皮疹，並同時發燒超過38度、發冷及/或出汗，或耳前、腋窩、頸部或腹股溝等處出現新的淋巴結腫大，就算作符合臨床因素。

有關病人若同時在病發21日內，曾到訪流行猴痘的國家、到訪非流行但有個案的國家，並在該處接觸過有類似皮疹、猴痘個案，或該男病人曾與其他男性有密切接觸，以及接觸過野生動物或非洲特有的寵物。只要病人同時符合其中一項環境因素，就屬於懷疑個案，衞生防護中心促請私家醫生應盡快分隔有關病人和其他病人分隔，以及透過熱線或傳真呈報。

病死率0%至11%不等

中心在信件又提到，猴痘是一種通常可自行痊愈的疾病，病徵通常持續14至21日不等，感染初期會出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大，其中淋巴結腫大相信屬猴痘的其中一個明顯病徵。一般人感染猴痘的病死率約為0%至11%不等，惟小童年齡群組病死率會較高。

在今日新型肺炎疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到，本港如發現猴痘個案都應該要隔離，時長視乎潛伏期和傳染期而定，她認為21日是合適的隔離期。