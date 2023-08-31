猴痘｜衞生署調查兩宗確診個案 52歲男病人報稱無高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日(31日)表示正調查兩宗猴痘確診個案，涉及兩名分別52歲及29歲的男子，兩宗個案於潛伏期內均沒有外遊紀錄。中心暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，包括病人於潛伏期內的高風險接觸、接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。

52歲男病人報稱於潛伏期內沒有高風險接觸

首宗個案涉及一名過往健康良好的52歲男病人。他於8月24日開始出現局部皮疹，其後於8月29日到衞生署灣仔男性社會衞生科診所求診。該名男子已入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定，病人報稱於潛伏期內沒有高風險接觸。

另一個案涉一名有長期病患的29歲男病人，他於8月28日開始出現頭痛和局部皮膚潰瘍，並於昨日(30日)到衞生署粉嶺社會衞生科診所求診。病人情況穩定，並已獲安排入住瑪嘉烈醫院。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。

本港至今共錄得共41宗猴痘確診個案

本港至今共錄得共41宗猴痘確診個案。中心呼籲出現猴痘症狀或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒。