猴痘｜衞生署：密切監察 已通知全港醫院呈報懷疑個案

世衞近日宣布於非洲出現的猴痘爆發為國際關注的突發公共衞生事件。衞生署今日(15日)表示，會繼續密切監察猴痘情況和加強預防措施。政府續指，本港自2022年至今錄得67宗猴痘個案，署方已發信通知全港醫生和醫院，呼籲他們留意呈報懷疑個案，以盡快進行流行病學調查和接觸者追蹤。

衞生署表示，截至本月14日，本港自2022年起共錄得67宗猴痘個案，包括54宗本地個案和13宗輸入個案，今年錄得13宗，全部67名病人均為男性。流行病學調查顯示大部分個案涉及男男性接觸或雙性性接觸，並曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或不安全性行為。

署方表示，因應最新發展，衞生署已發信通知全港醫生和醫院，呼籲他們留意呈報懷疑個案以盡快進行流行病學調查和接觸者追蹤。衞生署會加強向到訪非洲的旅客發布旅遊健康建議，並會透過線上及線下的不同渠道加強關於預防猴痘的公眾教育，以及通知相關社區持份者有關資訊。