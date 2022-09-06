猴痘｜30歲菲律賓抵港男確診猴痘　曾逗留美加海外有高危活動 (更新)

【16:55更新】衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者為一名30歲男性，在8月30日身體開始有皮疹，上周五(2日)有淋巴腫脹，昨日(5日)喉嚨痛，並由菲律賓抵港。中心指，患者在9月2日至5日身處菲律賓，在8月25日至9月2日在加拿大逗留，8月3日至25日則在美國居住，潛伏期有一些比較高危活動，但其接觸者沒有確診或懷疑確診猴痘人士，他在香港入住華美達海景酒店，因為不舒服被送往瑪麗醫院急症室，今日檢測出猴痘病毒。經流行病學追蹤，患者昨日(5日)坐PR300航班癬菲律賓抵港，全程穿長袖衫褲，沒有同行者；來港之後到酒店檢疫，沒有與人接觸，故沒有密切接觸者。中心指，患者在海外有進行高危活動，相信因此受到感染，但無透露實際做了甚麼。另外，本港提升猴痘戒備級別，並呼籲乘坐PR300航班乘客、機組人員、機場人員、檢疫酒店人員等要提高警覺。

至於猴痘不會經過空氣傳播，但會透過密切接觸例如性接觸傳播。另外，猴痘疫苗已完成採購，預計今個月抵港。

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【15:50更新】有傳媒引述消息，指該名懷疑感染猴痘的年輕男子是由外地抵港，他在瑪麗醫院留醫，一度等候覆檢結果，最新消息指他覆檢結果證實屬猴痘個案，成為香港首宗猴痘輸入個案，患者抵港前曾去過多個國家。

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【13:03更新】消息指，本港懷疑出現首宗猴痘輸入個案。一名昨日外遊抵港的年輕男子，在隔離酒店檢疫期間不適，出現猴痘等相關病徵，正在瑪麗醫院留醫等候覆檢結果。

香港至今未有發現人類感染猴痘病毒確診個案。政府日前表示，已為應對猴痘輸入個案和可能出現的本地爆發做好準備，衛生防護中心已加強猴痘的實驗室監測工作，醫管局的感染控制專家已檢視公立醫院應對猴痘病人的準備工作。政府正與疫苗藥廠進行最後商討，希期於本月內把首批疫苗入口至香港，並已預留設施供確診個案的密切接觸者進行檢疫。