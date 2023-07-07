猴痘｜48歲長期病患男子確診 回港後曾有高風險接觸

一名48歲，有長期病患的男病人，證實感染猴痘。

衞生署衞生防護中心正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名48歲有長期病患的男病人。他於周日（2日）開始出現局部皮膚潰瘍，並於周三（五日）到衞生署九龍灣綜合治療中心求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨日（6日）晚上，確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。

患者 潛伏期內曾到訪德國

初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪德國，回港後曾有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。