猴痘｜48歲長期病患男子確診 回港後曾有高風險接觸

一名48歲，有長期病患的男病人，證實感染猴痘。
衞生署衞生防護中心正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名48歲有長期病患的男病人。他於周日（2日）開始出現局部皮膚潰瘍，並於周三（五日）到衞生署九龍灣綜合治療中心求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨日（6日）晚上，確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。
患者潛伏期內曾到訪德國
初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪德國，回港後曾有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。
猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播
中心會將個案通報世界衞生組織，同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播，良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒。
高風險人士可自願接種疫苗
衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年10月5日展開。在計劃下，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：
- 曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；
- 負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；
- 處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及
- 當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。