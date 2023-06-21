猴痘｜54歲長期病患者確診情況穩定　潛伏期內曾有高風險接觸

衞生署衞生防護中心正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名54歲有長期病患的男病人。他於6月15日開始出現局部皮疹，並於6月19日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨日(20日)晚上確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。初步調查顯示，他於潛伏期內曾有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。

中心會將個案通報世界衞生組織。衞生防護中心提醒市民，猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播，良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒。至於衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃，已於去年10月5日展開。在計劃下，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史

負責照顧猴痘確診病人的醫護人員

處理動物傳染痘病毒的實驗室人員

當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員

現時，高風險目標群組人士可於衞生署轄下6間社會衞生科診所，包括灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所，以及屯門社會衞生科診所，接種猴痘疫苗，無須預約。另外，衞生署九龍灣綜合治療中心，以及醫管局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所，將繼續為其到診者提供猴痘疫苗接種服務。