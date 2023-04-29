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2023-04-29 17:29:36

猴痘｜59歲男子4月多次訪廣東省後確診 潛伏期有高風險接觸

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猴痘｜59歲男子4月多次訪廣東省後確診 潛伏期有高風險接觸

猴痘｜59歲男子4月多次訪廣東省後確診 潛伏期有高風險接觸。（資料圖片）

一名59歲男子多次到廣州後感染猴痘。

衞生署衞生防護中心今日公布，一名有長期病患的59歲男病人，曾於4219日期間數次到訪廣東省，及後於425日開始出現皮疹，並於427日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚（28日）確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。

患者於潛伏期內曾有高風險接觸

初步調查顯示，他於潛伏期內曾有高風險接觸。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，已將個案通報世界衞生組織及內地有關當局。

衞生防護中心同時呼籲市提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士或動物作密切身體接觸，同時建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

 

衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年105日展開。在計劃下，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗。

4類高風險人士

  • 曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史；
  • 負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；
  • 處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及
  • 當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。

 

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