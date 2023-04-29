猴痘｜59歲男子4月多次訪廣東省後確診 潛伏期有高風險接觸

一名59歲男子多次到廣州後感染猴痘。

衞生署衞生防護中心今日公布，一名有長期病患的59歲男病人，曾於4月2至19日期間數次到訪廣東省，及後於4月25日開始出現皮疹，並於4月27日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚（28日）確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。

患者於潛伏期內曾有高風險接觸

初步調查顯示，他於潛伏期內曾有高風險接觸。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，已將個案通報世界衞生組織及內地有關當局。