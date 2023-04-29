猴痘｜59歲男子4月多次訪廣東省後確診 潛伏期有高風險接觸

一名59歲男子多次到廣州後感染猴痘。
衞生署衞生防護中心今日公布，一名有長期病患的59歲男病人，曾於4月2至19日期間數次到訪廣東省，及後於4月25日開始出現皮疹，並於4月27日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚（28日）確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。
患者於潛伏期內曾有高風險接觸
初步調查顯示，他於潛伏期內曾有高風險接觸。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，已將個案通報世界衞生組織及內地有關當局。
衞生防護中心同時呼籲市提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士或動物作密切身體接觸，同時建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。
衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年10月5日展開。在計劃下，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗。
4類高風險人士
- 曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史；
- 負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；
- 處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及
- 當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。