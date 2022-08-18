獅子山隧道擴建｜新建1.4公里長三線行車隧道 路政署冀提升交通流量解決擠塞

政府計劃擴建獅子山隧道，提出在兩條現有隧道管道之間，建造一條長約1.4公里的三線行車隧道，並擴闊現時往九龍方向管道至三線行車道，並為新往九龍方向管道和新隧道建造連接通道，以便稍後翻新兩條現有管道。有關工程預計2025年第一季動工，暫定2034年完工。

獅子山隧道每日有9萬架次車輛出入

路政署主要工程管理處副處長張家亮在一個電台節目中表示，現時獅隧經常要維修保養，很多時要深夜進行，而且工作時間短，以便恢復通車。他擔心日後的維修時間會更長，影響隧道運作；加上現時每日有9萬架次車輛出入，居民反映經常出現擠塞情況，政府希望解決有關問題，提升隧道的運作水平及交通流量，亦會擴闊部分連接路，包括未來龍翔道將有獨立行車線直入隧道，相信可以避免九龍塘窩打老道大排長龍。

獅子山隧道擴建 鑽挖工程需時4年

張家亮續稱，施工期間現有的行車線會繼續使用，如有一些情況需要封路，會在夜間進行。至於居民擔心噪音及空氣污染，他指施工過程會有嚴格規定，會根據環保署的要求，將影響盡量減少，又說政府會在兩條管道中間鑽挖，不用爆破，因此所需工程時間會較長，預計工程由2025年至2029年，在2033年完成南行線擴閣，2034年完成工程。