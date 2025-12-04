獨立委員會審視大火惹熱議 特首辦︰適時公布職權範圍

政府就大埔宏福苑五級火成立由法官主持的獨立委員會，審視起火及迅速蔓延的原因，並向政府提出建議助改革。有議員認為委員會不受法律規條約束，可盡快提出建議方案，但亦有議員指應加大委員會調查及問責的權力。資深大律師梁定邦表示，獨立委員會一般多檢討制度問題，但目前要等政府公布委員會職權範圍，才能判斷是否側重審視制度抑或對涉事官員問責。 特首辦表示，政府會協助委員會高效運作，主動向委員會提供更多資料，協助盡早完成工作，向行政長官提交建議和報告。行政長官已邀請終審法院首席法官，推薦一名法官主持獨立委員會的工作，在確定委員會的職權範圍及人選後，適時公布。

保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國表示，香港處理重大事件時可以採取幾種方法，包括按法例成立獨立調查委員會及成立獨立委員會；後者是一個行政組織，並非法定委員會，沒有權力傳召證人、查閱文件和發出手令搜查等，但處理事情更具彈性，沒有條條框框，可更有彈性及快速地找出真相；強調「獨立」兩字，委員會會由獨立第三方人士組成，公信力較大。 立法會議員江玉歡在同一節目指出，成立獨立委員會的方向正確，但市民或有疑問為何不按條例成立法定獨立調查委員會。她又指，獨立委員會可邀請公眾等作書面陳述或出席公聽會，建議政府賦予足夠的權力，以還原事件真相。

資深大律師、曾任監警會及證監會主席的梁定邦表示，回歸後，政府曾五次引用《調查委員會條例》(香港法例第86章)成立獨立調查委員會，包括南丫海難及沙中線工程問題等，這些委員會的工作並非僅檢討制度，而是調查重大事件的事實真相及個人責任。 若政府今次不引用第86章，成立具法定權力的獨立調查委員會，而採用其他方式跟進，獨立委員會可以檢討政策和制度，死因庭雖可調查事件來龍去脈，並屬司法程序，但其職能僅限於釐清死因，不能追究責任。若要查明事件的是非及涉事者責任，必須依靠《調查委員會條例》賦予的法定權力。

梁定邦續指，目前政府尚未公布委員會的職權範圍，難以判斷是否僅檢視制度，抑或涉及問責。