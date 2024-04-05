獨立書店租金貴經營難　民間書店撐起文化空間

與千篇一律的連鎖書店不同，每間獨立書店都有獨立性格，但市道不佳，環境艱難，書店無奈結業，或者搬遷。獵人書店店長黃文萱說，面對租金貴和本地出版減少，最近經營更困難，只望書店成為可醞釀出支持民間活動的空間。界限書店店長廖詠怡亦指，經營書店面對經濟壓力，相信即使未來出版業環境轉差，仍有人努力出版貼近城市狀態的書籍，「如果做書冇人入，就冇機會畀人睇。」 記者︰曾偉龍 獨立書店界接連有負面消息，原定3月初舉辧的「薄扶林書墟」臨時告吹，開業近6年的上環見山書店3月底結業，旺角開益書店4月8日結束實體店，被指違工廈地契的偏見書房2月搬遷續業，而獵人書店亦因舊店業主加租，在3月初遷至深水埗基隆街新店。

獵人書店冀保持趣味風格 黃文萱受訪時介紹，新書店擺放書籍的位置較舊店多一倍，望延續「獵人1.0」特色，維持主打政治、香港主題書籍的路線，並繼續售賣漫畫和小說。她希望書店風格富趣味性，「書店唔使好文青、好浪漫，唔使書香味，有拒人千里外嘅感覺」，故書店門口會先擺放飲食、旅遊等「易入口」的書類，吸引讀者繼續探索，才看到社科政治書的「戲肉」。 她又指，新店的樓上空間可容納約50人，擬舉辦新書發布或私人讀書會等活動，亦可擺放本地文創品牌產品，並正構思舉辦有趣活動，「唔使太認真，(例如)做網絡作家禁閉營，寫晒先准走！」

冀容納文化活動 談到經營困難，黃文萱直指，書店是微利生意，租金壓力更見巨大，本地出版和在港發表的作家減少， 亦不利出版業界，而獨立書店屢遭部門「關照」光臨，令經商氣氛變差，「發展唔到，難搞好經濟」。她又指，香港土地資源珍貴，非商業主導的活動很難發生，希望書店可以成為一個「讓事件發生嘅地方」，容納經濟上效益較低的文化活動，與民間社會互相扶持，亦期望獨立書店可帶來主流書店以外的選書角度。