獨行賊闖長沙灣金舖搶金鏈　職員狂追與途人合力制服 犯罪心理學家：非模仿效應

本港再發生金舖劫案！一名獨行賊今日下午進入長沙灣青山道282號一間金舖，聲稱「睇金鏈」並隨即搶走奪門而去，跑了300米後被尾隨職員及途人聯手制服，警員接報到場將賊人拘捕，並帶上警車調查。

事發在下午3時43分，警方接報上址發生搶劫。擒獲獨行賊的職員李先生表示，賊人先後兩次進入金舖，第一次沒有戴口罩，第二次則戴上口罩，引起職員懷疑。李先生續指，賊人要求他計算價錢，並乘機搶走一條最貴最重的金鏈，價值約3萬元。李先生在追截賊人時左腳輕微受傷，送院治理。

犯罪心理學家：非模仿效應僅文化水平低

犯罪心理學家黎定基表示，香港閉路電視沒有內地般密集，警方要索取鄰近店鋪閉路電視影片亦需法庭允許，而且一般解像度較低，只能影到犯案過程，較難在短時間內將匪徒捉拿歸案，或令匪徒心存僥幸。雖然同類案件接二連三發生，他認為並非模仿效應(Copycat)，而是反映這群匪徒是知識和文化水平低的人，犯案手法和觀念仍十分古舊傳統，「因為他們只知道這個做法，但現在大部分已轉趨網上或知識型犯案，犯罪成本亦不會這麼高，而且香港本地人很少會自己出手」。他分析匪徒作案手法，一般僅持簡單武器鐵槌甚至空手靠搶便行兇，又不知道裝飾櫃是用防爆玻璃，不會輕易打破，「可見沒有常識亦對香港環境不熟悉。」

學者：經濟不景非主因

至於經濟不景是否行劫案增多主因，香港明愛專上學院社會科學院教授黃於唱表示，香港社會福利制度完善，有多種渠道取得援助，毋須鋌而走險。他推測，匪徒或感覺警方把資源投放在國安和政治事件，對處理民生事件執法力度減弱，令匪徒有機可乘。雖然保安局日前指今年首季罪案數字與疫情前相約，「但市民心理上平定咁耐難免有恐慌」，建議政府應高調執法，以强硬態度打擊匪徒，同時應加强巡邏，挽回市民信心。

