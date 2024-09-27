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2024-09-27 12:21:21

獲任中大校長為期5年　盧煜明回應「暴大」稱呼：中大已重拾正軌

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中大校董會今日一致通過任命盧煜明為中大下任校長，任期5年。(中大圖片)

中大校董會今日一致通過任命盧煜明為中大下任校長，任期5年。(中大圖片)

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中大校董會今(27日)一致通過任命盧煜明為中大下任校長，任期5年，由明年1月8日起生效。盧煜明對此表示深感榮幸，稱會致力為國家、為香港培養學生，成為德才兼備的「中大人」。被問到如何看待2019年反修例事件期間，中大被稱為「暴大」，以及校長段崇智與學生對話，被稱為「段爸」，遭惹來外界抨擊。盧煜明回應指2019年發生前所未見事情，大學已經重拾正軌。

校董會主席查逸超感謝段崇智過去7年來服務和領導中大。(資料圖片)

校董會主席查逸超感謝段崇智過去7年來服務和領導中大。(資料圖片)

指2019年事情前所未見

盧煜明說，2019年所發生的對大學來說是前所未見的事情，那時到現在大學已重拾正軌。他相信中大會有新開始，目前學校要再努力集中基本要做的事情，包括推動學術和教育發展。他感謝段崇智盡心盡力，在任內要應對社會事件和疫情，而中大的國際排名和學術聲譽都有提升。

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他還表示，學術自由是學院的基石，上任後會與不同學院，以及多與學生溝通。他說支持重建學生會，強調學生會是學生在大學接受教育的其中一個重要元素，但要符合《社團條例》 和程序。對於與校董會的關係，盧煜明稱校長是校董會的重要成員，形容與校董會是「一家人」，最重要是團結一起，為中大做事。

盧因北京市政協身分獲選？查逸超：盧是不可多得人才

校董會主席查逸超就讚揚盧煜明學術成就斐然，對中大貢獻良多，是下任校長最佳人選，並感謝段崇智過去7年來服務和領導中大。

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被問到盧煜明是否因身為北京市政協成為獲選的考慮因素。查逸超表示，盧煜明在國際上有顯赫的背景，遴選委員會要選擇一位有國際代表性，並了解國家對香港期望，了解市民對教育期望的人，稱讚盧煜明是不可多得的人才。

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