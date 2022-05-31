獲任命第六任行政長官 李家超：感謝中央信任 習近平讚愛國愛港 予充分肯定 指須珍惜及堅持香港新選制

正式獲中央任命為第六任行政長官的李家超昨日在北京分別獲國家主席習近平及國務院總理李克強接見。習近平除了讚揚及肯定李家超愛國愛港、敢於擔當，亦指出新選舉制度符合「一國兩制」方針及香港發展需要，要倍加珍惜、長期堅持。李克強則要求李家超團結香港各界、回應社會關切、提升治理效果，並著力解決民生問題。

習近平昨午接見李家超先一同合照，之後邀請李家超坐下，並祝賀他獲任命為新一屆行政長官。習近先讚揚李家超過去的表現，「你愛國愛港立場堅定，敢於擔當、積極作為，在不同崗位上都履職盡責，對維護國家安全和香港繁榮穩定作出貢獻。中央對你充分肯定，也是充分信任。」其後，習近平指香港在新選舉制度下，舉行了三場重要選舉，體現「愛國者治港」，更保障香港市民「當家作主」的權利，證明是符合「一國兩制」方針、符合香港發展需要的政治和民主制度，「必須倍加珍惜，長期堅持。」

習近平又指今年是香港回歸25周年，雖經歷很多風雨挑戰，中央會全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心從不動搖，更不會改變；並稱香港正處於由治及興的關鍵時期，相信新政府施政一定能展現新氣象。李家超其後簡短發言，表示衷心感謝中央的信任，能獲任命是畢生榮幸，將克盡己任、肩負使命，不辜負中央的信任及香港市民的期望。

以往國家主席接見候任特首的會面在人民大會堂或中南海舉行，今年因應疫情，會面轉到李家超下榻的釣魚台國賓館，出席的還有多名主管港澳事務的官員，包括副總理韓正及港澳辦主任夏寶龍。李家超在北京期間全程以閉環管理，料今日返港。