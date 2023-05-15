獲學習獎金參與外國研討會 園藝師盼細菌堆肥香港普及

「做樹藝唔係淨係淋下水就得！」自幼喜歡大自然的張曉民，大學畢業後任文職，後獲園藝公司同事鼓勵下投身樹藝師行業。為提升自己對行業的認識，早前參加教育局「學習體驗獎勵計劃」，並獲得2022年度學習體驗獎勵計劃樹藝及園藝業獎。他指，利用獎金於1月到加拿大參加研討會，從中見識到多種園藝工具，更學習了如何利用細菌推肥，並把技術應用於香港的草坪，令他種植的植物更健康之餘，減少用化肥對環境造成潛在傷害。
張曉民畢業後在園藝公司任文職，每日處理客戶訂單，日常經常要接觸不少植物品種，對園藝工作產生更大興趣，其後在同事鼓勵下投身樹藝師行業。一般園藝師確保植物健康和外觀順眼、故要做定期除草、施肥、殺蟲等工作，現時擔任英聯邦國殤紀念墳場管理委員會園藝管工的張曉民指，公司容許園藝師自行管理軍人墳場土地，他與同事透過可持續發展的形式管理墳場，盡量使用一般有機肥料，他亦因而能接觸堆肥這類本地園藝業少見的工作。
為提升技能，張曉民早前參加教育局「學習體驗獎勵計劃」，並用獎金參與加拿大研討會「Landscape Ontario Congress 2023」，笑指研討會令他大開眼界，「個場有維園5至6倍咁大，存放咗唔同園藝工具！部分未見過，場內亦有多種樹藝作品展出！」他憶述，參加了6場活動，尤其記得一個有關細菌堆肥的工作坊；發現加拿大的園藝師會在堆肥的有機物內加入對泥土有益的細菌，令泥土更具養分，用此栽種的植物根部將更強壯，亦可因此減少用農藥，降低化肥和農藥對環境傷害。
張曉民學得這種全新的技術後，便開始在自己工作的草坪上試用，「以前堆肥用傳統方法(只把有機堆埋一齊)要等6個月先可製成肥料，用咗新方法後，加速有幾廢料的揮發，只需兩至三個月。」他指，堆泥用的細菌在加拿大非常普及，在超市中便有售，可鼓勵市民或農民更廣泛使用，盼香港亦有一天可以容易方式購買堆泥用的細菌。
資歷架構秘書處總經理黎英偉指出，張曉民的經歷正符合計劃目標，讓本地從業員參與行業內最先進的會議，認識不同的專家以建立人脈，並把最新的科技帶回香港。他提醒，「學習體驗獎勵計劃2023」由3月17日起至5月31日接受汽車業、物流業、旅遊業等23個行業的從業員報名；只要是現職從業員的香港永久性居民，並已成功完成最少一個資歷架構認可的進修課程或已取得最少一項「過往資歷認可」資歷或資歷架構認可的專業資歷，即可參加「學習體驗獎勵計劃」。活動獲獎者參與本港舉行的學習活動將可獲得1萬元獎金，而參與境外舉行的學習活動則可獲3萬元獎金資助。