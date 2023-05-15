獲學習獎金參與外國研討會 園藝師盼細菌堆肥香港普及

「做樹藝唔係淨係淋下水就得！」自幼喜歡大自然的張曉民，大學畢業後任文職，後獲園藝公司同事鼓勵下投身樹藝師行業。為提升自己對行業的認識，早前參加教育局「學習體驗獎勵計劃」，並獲得2022年度學習體驗獎勵計劃樹藝及園藝業獎。他指，利用獎金於1月到加拿大參加研討會，從中見識到多種園藝工具，更學習了如何利用細菌推肥，並把技術應用於香港的草坪，令他種植的植物更健康之餘，減少用化肥對環境造成潛在傷害。

張曉民畢業後在園藝公司任文職，每日處理客戶訂單，日常經常要接觸不少植物品種，對園藝工作產生更大興趣，其後在同事鼓勵下投身樹藝師行業。一般園藝師確保植物健康和外觀順眼、故要做定期除草、施肥、殺蟲等工作，現時擔任英聯邦國殤紀念墳場管理委員會園藝管工的張曉民指，公司容許園藝師自行管理軍人墳場土地，他與同事透過可持續發展的形式管理墳場，盡量使用一般有機肥料，他亦因而能接觸堆肥這類本地園藝業少見的工作。

為提升技能，張曉民早前參加教育局「學習體驗獎勵計劃」，並用獎金參與加拿大研討會「Landscape Ontario Congress 2023」，笑指研討會令他大開眼界，「個場有維園5至6倍咁大，存放咗唔同園藝工具！部分未見過，場內亦有多種樹藝作品展出！」他憶述，參加了6場活動，尤其記得一個有關細菌堆肥的工作坊；發現加拿大的園藝師會在堆肥的有機物內加入對泥土有益的細菌，令泥土更具養分，用此栽種的植物根部將更強壯，亦可因此減少用農藥，降低化肥和農藥對環境傷害。