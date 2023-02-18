獲延任稱開心與同事齊上齊落　蕭澤頤：警隊絕對有人才接任

警務處處長蕭澤頤獲延任兩年至2025年，他今日(18日)出席電台節目時表示，感謝當局的信任及同事的支持，隨著香港正處於由亂及治、由治及興的關鍵階段，他樂意及開心可以與同事齊上齊落，繼續為市民服務，重申延任是為了便利領導層交接。

蕭澤頤指，警隊經歷了好不同的3年，期間經歷了黑暴及疫情，警隊上下亦努力參與防疫抗疫工作，強調警隊內部有好多人才，今次他的延任是為了便利未來領導層交接。對於未來的接任人需要具備甚麼條件，蕭澤頤說最重要是初心，要維護社會治安及保障市民生命財產，同時能令警隊內部3萬人能夠專業工作，做好內部溝通及支援前線，亦是領導團隊需要思考的問題。

稱 警隊接受持平批評

對於早前警方去信媒體批評其發布的一段影片嘲笑警員，蕭澤頤指如果對警方的批評是持平，他絕對會接受，並舉例指2019年起社會有很多抹黑警隊的「假新聞」，雖然現時社會上「假新聞」情況已有改善，惟不實資訊的影響非常大，他贊成以立法方式規管。

他又說，自《港區國安法》實施後，社會整體轉趨穩定，但在國安風險上仍不能掉以輕心。對於反修例事件中6,000多名被捕者至今仍未被起訴，他稱仍在檢視相關案件，盡量在這個月內有所公布，重申案件涉及好多人，亦都複雜，而且搜證艱難，需時處理。