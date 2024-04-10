獲批開辦GCE A-Level非本地課程　慕光英文書院：本地升大學率可推高至90%以上

慕光英文書院公布，獲教育局及香港考評及評核局通知，正式批准於2025/2026學年起，開辦非本地課程GCE A-Level（普通教育高級程度證書）課程。校方計劃下學年起招生，行「雙軌並行」課程，向中五及中六級分別提供約30個GCE A-Level學額。

GCE A-Level學生毋需修讀4科必修科

GCE A-Level為英國高中文憑，修讀期為2年；選修科目亦相對靈活、具彈性，除中文科和英文科外，學生可按興趣，選擇3個目標科目，更專注於修讀感興趣的科目，毋需修讀4科必修科。

慕光英文書院校長張永豐認為，學生就讀感興趣的科目有助追求好成績或到外國升學，盼新辦GCE A-Level 可讓學生有多一個選擇，得到與國際標準接軌的教育的學習機會，為接受高等教育和從事全球職業做好準備。

學生：更容易適應海外大學學習環境

書院中三學生林梓軒就有報讀GCE A-Level課程的打算，並計劃選修數學、化學及生物科。他稱，自己本就對外國歷史及文化方面較感興趣，故盼到海外升學。他相信，新辦的課程較DSE更貼近海外，將來會更容易適應海外大學的學習環境。

林梓軒又指，GCE A-Level 是證書課程，每年舉行兩次考試，並分成眾多模塊考試計算，成績累計，不滿意結果的單元或科目還可以重考。他認為，GCE A-Level分拆成不同考試，有更多時間專注複習特定單元，而非一次過溫習3年的內容，減輕「一試定生死」的壓力。