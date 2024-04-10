獲批開辦GCE A-Level非本地課程　慕光英文書院：本地升大學率可推高至90%以上

慕光英文書院公布，獲教育局及香港考評及評核局通知，正式批准於2025/2026學年起，開辦非本地課程GCE A-Level（普通教育高級程度證書）課程。校方計劃下學年起招生，行「雙軌並行」課程，向中五及中六級分別提供約30個GCE A-Level學額。
GCE A-Level學生毋需修讀4科必修科
GCE A-Level為英國高中文憑，修讀期為2年；選修科目亦相對靈活、具彈性，除中文科和英文科外，學生可按興趣，選擇3個目標科目，更專注於修讀感興趣的科目，毋需修讀4科必修科。
慕光英文書院校長張永豐認為，學生就讀感興趣的科目有助追求好成績或到外國升學，盼新辦GCE A-Level 可讓學生有多一個選擇，得到與國際標準接軌的教育的學習機會，為接受高等教育和從事全球職業做好準備。
學生：更容易適應海外大學學習環境
書院中三學生林梓軒就有報讀GCE A-Level課程的打算，並計劃選修數學、化學及生物科。他稱，自己本就對外國歷史及文化方面較感興趣，故盼到海外升學。他相信，新辦的課程較DSE更貼近海外，將來會更容易適應海外大學的學習環境。
林梓軒又指，GCE A-Level 是證書課程，每年舉行兩次考試，並分成眾多模塊考試計算，成績累計，不滿意結果的單元或科目還可以重考。他認為，GCE A-Level分拆成不同考試，有更多時間專注複習特定單元，而非一次過溫習3年的內容，減輕「一試定生死」的壓力。
修讀學費為擬每月2900元或全港最相宜
為讓更多家庭經濟環境一般的學生可修讀 GCE A-Level，書院初步申請擬定將GCE A-Level學費調至最低，首屆的初步申請擬定學費為每月2,900元，每年分10期繳付，即全年學費29,000元，仍有待教育局審批。
張永豐相信，若教育局批准，將是全港學費最相宜的GCE A-Level 課程，冀經濟環境一般或來自比較基層家庭的學生，在經面試後，也有機會修讀 GCEA-Level。
中四預備班將在 2024/2025開始招生，並提供「雙軌並行」課程，同時修讀 DSE和 GCE A-Level 預備課程。2025/2026學年中五級正式開始GCE A-Level 第一年課程，中五及中六級分別提供約30個學額，預計首批選修GCE A-Level 的高中學生，最快在2026/2027年的 GCE A-Level 畢業。
區啟光表示，書院歡迎有志於拓展英語能力、且追求學術卓越的學生，報讀該校的 GCE A-Level課程。
書院將於本月20日舉辦國際課程入學講座暨開放目，簡介GCEA-Level、日語及韓語課程。