獲批20外勞駕非專營線 城巴引5內地車長料下月開工

本港公共交通前線人手一直短缺，城巴早前已獲政府批准輸入20名外勞車長，首5名來自內地的車長將陸續抵港和準備接受本地駕駛考試。城巴重申，基於法例要求，有關車長只會駕駛非專營巴士的固定路線服務，相信可釋放更多本地車長至專營巴士業務。
政府去年夏季推出運輸業輸入勞工計劃(客車行業)第一輪申請，合共批出23宗申請共262名司機配額。城巴回覆本報查詢指，旗下的非專營巴士業務已透過有關輸入外勞計劃，在保障本地勞工優先就業的前提下，試行適度輸入非專營巴士車長，又指經過嚴謹遴選程序後，獲批的20名外勞車長當中，首5名來自內地的車長會陸續抵港，並準備接受本地駕駛考試。
現時城巴的非專營巴士業務包括居民巴士、巴士租賃、員工接駁車和觀光服務等，固定路線包括由沙田第一城分別往返中環的88R和藍田站的61R線居民巴士，以及無綫電視僱員服務巴士628、N628線和沙田屈臣氏中心僱員服務路線634。城巴表示，相關內地車長按法例只會駕駛非專營巴士的固定路線服務，又相信這有助釋放更多本地車長勞動力到專營巴士業務。
工會未獲諮詢感詫異
匯達交通(城巴)員工協會稱，該批外勞底薪約1.9萬元、不設年底獎金或雙糧，城巴會在車廠附近為外勞提供宿舍，並扣除一成底薪作租金。
汽車交通運輸總工會城巴分會主任袁裕豪接受本報查詢指，前日早上才接獲公司通知非專利部下月會輸入5名外勞，對於事前未曾諮詢所有工會感到詫異，又擔心城巴日後會借鑒今次成功經驗，遊說政府進一步把外勞計劃涵蓋專營巴士公司，認為應提高現有薪酬挽留和吸納人手。