獲批20外勞駕非專營線 城巴引5內地車長料下月開工

本港公共交通前線人手一直短缺，城巴早前已獲政府批准輸入20名外勞車長，首5名來自內地的車長將陸續抵港和準備接受本地駕駛考試。城巴重申，基於法例要求，有關車長只會駕駛非專營巴士的固定路線服務，相信可釋放更多本地車長至專營巴士業務。

政府去年夏季推出運輸業輸入勞工計劃(客車行業)第一輪申請，合共批出23宗申請共262名司機配額。城巴回覆本報查詢指，旗下的非專營巴士業務已透過有關輸入外勞計劃，在保障本地勞工優先就業的前提下，試行適度輸入非專營巴士車長，又指經過嚴謹遴選程序後，獲批的20名外勞車長當中，首5名來自內地的車長會陸續抵港，並準備接受本地駕駛考試。