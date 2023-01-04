獸父5年間性侵幼女逾百次　認非禮及虐兒等15罪判囚7年

一名四旬裝修工，自2014年起的五年間，接連侵犯現年14歲的親生女兒，包括被父親要求手淫及口交、愛撫她私處、把陰莖放在她大腿間磨擦等。女兒事後患抑鬱症，指父親性侵她時使她疼痛，直言想切掉父親陰莖，直至3年前她告知母親才揭發事件。

官：將女兒當成泄慾工具

涉案裝修工被捕後，在警誡下稱因與妻子性生活不理想而犯案。他早前承認15項控罪，包括2項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、10項非禮罪、1項企圖非禮及2項虐兒罪，今日(4日)在高等法院院判處被告入獄7年。法官邱智立批評被告行為自私如禽獸，令人髮指，將女兒當成發泄性慾的工具，徹底摧毀女兒童年。

現年48歲的被告HZ，於內地出生。控罪案發時間由2014年至2019年，案發地點為受害女童與其位於香港及內地的住所，被告現已與X的母親離婚。邱官引述報告指，自小學開始X已有自殺念頭，並因而對男性失去信任。她更出現抑鬱、焦慮及創傷後壓力症症狀。邱官續稱，無法想像年幼的X事發時的恐懼及無助，形容被告嚴重違反誠信，以監禁3至5年作為15罪的量刑起點，因他認罪及考慮量刑整體性，總刑期為7年。

五年間性侵不下百次

案情指，被告在女兒6歲至11歲時，每周對她性侵犯一至兩次，總數不下100次。被告經常趁家中只有Ｘ在家時犯案，包括抓住X的手為自己手淫；又會趁X睡覺時，爬到上格床撫摸X的陰部，及舔X外陰；甚至按低X頭部，迫使X為他口交，以及愛撫X胸部。

而在在2018年某日，被告更曾除去X下衣愛撫X陰部，他把陰莖放在X大腿間磨擦。他把精油塗上陰莖，再在X大腿間磨擦數分鐘，X指被告嘗試插入她時，感覺像「鐵柱」，X亦記得被告曾在她身上射精。同年某日，X在床上玩平板電腦，被告突然性興奮而想愛撫X陰部及大腿，並脫去X衣服，但X極力反抗並踢走父親。其後，X終向母親表示感到惶恐並有自殺念頭，X母大驚報警。當時女兒向警方供稱，自3歲起已遭父親性侵，同年10月被告被捕，警誡下承認與X「大家無著衫親密，但我無插入去」。