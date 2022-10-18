獸醫收費被指欠透明 手術報價6.5萬 埋單多一倍

不少市民都視寵物如子女般疼愛，但寵物生病，本港獸醫收費普遍高昂，求醫問診最基本要近千元，萬一要做手術，更動輒需數萬元甚至逾十萬元。消費者委員會接獲投訴，指有獸醫服務收費欠透明，更有個案的報價6.5萬元，「埋單」驚變12.6萬元，增加近一倍；亦有獸醫診所為每項藥物設最低收費，但收據卻沒有相關條款，令消費者蒙在鼓裡。

消委會今年1至9月，接獲28宗有關獸醫服務的投訴，較去年同期升1倍，創近年新高，當中多宗牽涉金錢糾紛。其中一名投訴人蔡先生的愛犬須接受膽囊切除手術及相關治療，並要在深切治療部觀察數日，報價6.5萬元。蔡先生於術後第3日擬安排犬隻提早出院，由曾接受醫療訓練的家人照顧，但被診所拒絕。至術後第7日，診所才同意出院安排，但蔡先生得悉治療費索價逾12.6萬元，頓時大感震驚。

事主說在治療期間，診所沒告知他有額外收費，而診所解釋，辦理入院手續時，事主已簽署同意書，列明重要事項及所需收費不會再另行徵詢或通知主人。經調解後，診所仍維持決定不變，消委會建議投訴人向獸醫管理局等其他途徑投訴。