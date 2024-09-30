獸醫聲稱已清除腫瘤被揭僅抽組織化驗 主人質疑居心何在 (陳芷晴攝)

香港人不少都飼養寵物，需不時花費金錢請獸醫為寵物治療。不過，飼養貴賓犬「包包」13年的陳先生今日在記者會控訴獸醫多宗問題，包括聲稱須開刀檢查胃部陰影，質疑其實透過內窺鏡已可檢查；在「包包」獲診斷有黑色素瘤後，獸醫聲稱手術後已完全清除腫瘤，事後被揭發無完全清除，只是抽取組織化驗。 工聯會今日為事主陳先生召開記者會，由為「包包」植入晶片和注射疫苗以來，一直光顧涉事獸醫。在「包包」1歲時突然有日出現血便及嘔吐，照X光發現胃部有黑影，獸醫指需盡快開刀，打開胃部檢查。不過開刀後沒有發現任何事，獸醫指黑影可能是胃部損傷。不過，事主事後質疑其實用內窺鏡已可檢查，「係咪要捱呢刀？」

獸醫聲稱完全切除腫瘤 至去年9月，愛犬因口腔出現異味和有異常液體流出而求診，獸醫診斷為黑色素瘤，聲稱手術會完全切除黑色素瘤，並且不會復發。愛犬在術後接受9次化療，每月約花費3,500至4,000元。至本年8月，愛犬再次嘔吐和血便，獸醫診斷為胰腺炎，情況一直惡化，獸醫告之愛犬的口腔內再次出現黑色素瘤。 由於情況惡化，事主向另一間獸醫診所（B診所）尋求醫治，獸醫指出愛犬左邊口腔位置有2粒很大的腫瘤，體積顯示已經形成一段很長的時間。獸醫亦指該黑色素瘤或在切除後2至3星期復發，應配合放射性治療去徹底清除。因此，B診所轉介事主至另一家動物腫瘤專科診所（C診所）。 本年9月，事主帶同愛犬到C診所進行診斷治療，C診所醫生指在涉事醫生切除腫瘤手術的報告中，指並沒有為事主犬隻完全清除腫瘤，只是抽取組織化驗。同時，事主犬隻的黑色素瘤已經佔據口腔及喉嚨很多的位置，明顯顯示不是在短短幾個月內發生，亦已擴散至肺部。獸醫指情況非常嚴重，「早啲嚟，仲有得醫」，現時已太遲。

事主當愛犬是女兒 事主陳先生痛心地說，寵物無法自己選擇醫生，只能由主人選擇，但他「信錯咗涉事獸醫」。他質疑在13年醫治過程，獸醫已經「誠信破產」，反問他居心何在。陳先生無養育子女，視「包包」是女兒，他指現時花費10多萬元要求C診所為愛犬作治療，希望換取牠在餘生幾個月可以重新進食，「食佢鍾意嘅嘢」。不過，主診獸醫指現時只能用化療藥物減慢擴散速度 ，愛犬最終都會離開。如果眼見愛犬感到痛苦，陳先生會與診所商討其他方案。

協助事主的工聯會立法會議員陸頌雄提到，很多香港人「愛心爆棚」，喜歡養寵物，付出愛心、時間、金錢。他批評涉事獸醫醫德有問題，懷疑是無良獸醫、有合理理由懷疑為了賺取多些金錢而「拖症」，妄顧動物的生命。他質疑涉事診所規模有限，無法為「包包」開刀切除黑色素瘤，心知轉介其他診所會「冇錢賺」，於是口頭上向事主說已完全切除腫瘤，但在報告無寫，形容十分古惑。 據了解涉事獸醫是司徒嘉俊，服務於屯門東方獸醫診所，該診所有數間分店，主要在新界西服務。陸頌雄認為獸醫管理局監管不足，現時管理局之網頁只是公布近3年的紀律研訊判決，或近1年研訊委員會頒布的命令，如果研訊委員會頒布的命令屬於情況嚴重，有關獸醫才會被開名譴責。他們透過關注寵物權益網站自行保存的紀錄才可得悉，涉事獸醫早於10年前曾經被管理局研訊委員會頒布命令，要求完成有關客戶管理及犬隻內科持續專業發展的課程。

議員認為獸醫管理局監管不足 陸頌雄不滿獸醫管理局監管極為寬鬆，與牙醫和西醫的投訴及紀律研訊機制出現嚴重差距，他反問「係咪獸醫就可以求求其其，傷害寵物主人嘅感情」，他認為管理局的監管導致獸醫犯錯的成本很低，沒有阻嚇力，可謂只是「𢯎痕」。他提到「風水佬呃你十年八年」，不過寵物主人一般很相信獸醫，由寵物植入晶片時一直光顧同一名獸醫，「呃咗十年錢」。陸認為管理局應檢視現有紀律研訊的判決安排，杜絕不良獸醫繼續「搵黑心錢」。