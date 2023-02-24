率團到穗深與粵省領導會面 李家超︰擬訪大灣區所有城市

行政長官李家超率領代表團訪問廣州和深圳，與廣東省領導人會面，今次是他上任後首次到訪大灣區城市。李家超指，今次訪問全面深化兩地合作交流，並指未來計劃走訪大灣區所有內地城市，下周帶同司局長訪問澳門。廣東省領導亦預計下月來港，計劃到時舉行粵港聯席會議。

李家超與多名官員乘高鐵北上廣州，拜會廣東省委書記黃坤明及省長王偉中。他表示，雙方集中討論推動大灣區高質量發展，領域包括人才流動、人員培訓、科技創新應用及金融發展等，協助不同行業及企業擴闊發展空間。李家超指黃坤明充分支持與港合作，互相產生協同效應，產生更大整體經濟效益，並透露正組織包括立法會議員的訪問團，訪問大灣區城市，指現時的反應積極。李家超下午轉到深圳，跟當地官員會面，他強調會研究有何方案，推動國際人才流入本港甚至大灣區。

李家超在廣州見記者時指，本月推出的大灣區往來港澳人才簽注政策，日後可改善及加快申請流程，對科研、醫療及高端產業有重要作用。他指，香港與內地通關後，香港人流增加，社會氣氛活躍，雖然從疫情復常需要時間，但對香港有信心。

因編輯人類胚胎基因被判監的內地科學家賀建奎，一度獲批高端人才通行證來港，李家超回應指，新措施要總結經驗，入境處已改善高才通計劃，確保來港人士符合要求，輸入人才有利香港整體利益，包括香港治安及安全，個案已交入境處調查。