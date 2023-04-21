率官員立法會議員訪大灣區4日　李家超：冀同心同德提升治理水平 (更新)

【16:05更新】由行政長官李家超率領的特區政府及立法會大灣區訪問團今日(21日)啟程，他們會到4個大灣區內地城市訪問4日，行程包括到訪深圳、東莞、佛山及廣州，期間會與廣東省和各市領導會面，到訪創科、環保、青年發展、文化藝術和體育等設施、企業和項目等。李家超在啟程前表示，今次行程代表團結，期望與議員同心同德提升治理水平，他相信市民亦會很重視和關心今次行程。
盼與議員「又配合、又合作、又互相監察」
李家超表示，今次訪問團是歷來規格最高，並且最為龐大，一共有83名立法會議員參與，顯示立法會在「愛國者治港」原則及「行政主導」的方針下，大家同心同德，他希望大家在「又配合、又合作、又互相監察」下，提升治理水平，讓官員和議員增加了解、交流，提高行政及立法關係。
他又說，今次大灣區訪問團創下「三個第一」，包括今次是政府和立法會首次聯合出訪，亦是完善選舉制度，「落實愛國者治港」下首次聯合出訪，亦是全面通關後最大規模的官式訪問。他提及習近平主席早前考察廣東，指粵港區大灣區建立是國家重要戰略的部分，而今次訪問除了代表政府和立法會團結之外，亦反映香港重視和積極建設大灣區，並表達香港希望加強與大灣區城市發展，深化互信的共識。
梁君彥：浩浩蕩蕩是前所未見
副團長立法會主席梁君彥發言時指，很高興與83位議員在行政長官率領下，與特區官員到4個大灣區城巿，實地考察最新發展和機遇，指出團員超過100人，浩浩蕩蕩是前所未見，形容考察是意義重大。他又提到未來幾天行程豐富，在考察團第二、第三天將會兵分兩路，去東莞和佛山參觀不同的設施參觀，包括創科和智慧城市，環保、青年發展和文化藝術等範疇。
今次行程中有4名議員缺席，包括選委界林順潮、懷孕的民建聯琳琳、正訪問英國的法律界林新強，以及將去英國倫敦跑馬拉松的新思維狄志遠。李家超下午出發前，在政府總部先同訪問團大合照。