率官員立法會議員訪大灣區4日　李家超：冀同心同德提升治理水平 (更新)

【16:05更新】由行政長官李家超率領的特區政府及立法會大灣區訪問團今日(21日)啟程，他們會到4個大灣區內地城市訪問4日，行程包括到訪深圳、東莞、佛山及廣州，期間會與廣東省和各市領導會面，到訪創科、環保、青年發展、文化藝術和體育等設施、企業和項目等。李家超在啟程前表示，今次行程代表團結，期望與議員同心同德提升治理水平，他相信市民亦會很重視和關心今次行程。

盼與議員「又配合、又合作、又互相監察」

李家超表示，今次訪問團是歷來規格最高，並且最為龐大，一共有83名立法會議員參與，顯示立法會在「愛國者治港」原則及「行政主導」的方針下，大家同心同德，他希望大家在「又配合、又合作、又互相監察」下，提升治理水平，讓官員和議員增加了解、交流，提高行政及立法關係。