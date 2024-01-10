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本地
2024-01-10 15:48:11

王于漸：港今年經濟不太樂觀　若現時加稅如「逆水行舟」

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王于漸指，全球經濟環境脆弱，本港今年經濟環境不能說太樂觀。(資料圖片)

王于漸指，全球經濟環境脆弱，本港今年經濟環境不能說太樂觀。(資料圖片)

港大經管學院今(10日)發表《香港經濟政策綠皮書2024》，港大首席副校長兼經濟學講座教授王于漸表示，全球經濟環境脆弱，今年本港經濟環境不能說太樂觀，但毋須太悲觀，若內地經濟隨著國家政策進一步放寬、改革，令市場消費意欲回升，香港經濟有望於明年之後受惠恢復。

料樓市未「撤辣」難回春

王于漸說，美國收縮貨幣供應量至今已20多個月，難以避免形成通縮壓力，有指美國會在3至4日減息，但不一定發生，目前通脹能否跌至2%仍是未知之數，外部經濟環境惡劣難免令香港受壓，但香港仍有不少優勢，包括勞動市場活躍，失業率低，期望隨著內地經濟政策進一步放寬，香港可以在明年以後受惠。

樓市前景方面，王于漸表示政府「減辣」，但仍有辣招，導致房地產市場沒有流通量，令投資減少，加上大環境不好，預計樓市不會輕易回春。他又說，香港經濟在疫情下凍結4年，令到經濟活動受傷很大，惟並非全球所有地方在疫下都嚴厲封閉，因此港企須加把勁，想「多些橋」迎合新舊客戶。

加稅不利營商吸資招才

對於政府今個財政年度赤字預計可能逾千億元，坊間有意見認為應增設陸路離境稅、資本增值稅等，以增加收入來源。王于漸說，增加稅種不利香港營商環境，以及不利吸引資金及人才，現時很多地方都下調稅率，若香港加稅有如「逆水行舟」，不利發展。

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至於《香港經濟政策綠皮書2024》提到香港需增強國際金融中心地位，在法律、貨幣、金融和監管基礎建設支持下，維持和加強與內地的現有優勢，包括資本、資訊及人員的自由流動等。

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