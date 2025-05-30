王毅訪港3日昨午抵港 國際調解院公約今簽署

國際調解院總部落戶香港，訪港3日的中共中央政治局委員、外交部長王毅昨下午已抵達香港，準備今日出席調解公約簽署儀式。特首李家超表示，總部設於香港顯示本港在國際調解方面的優勢和實力，並提升香港國際地位，進一步促進香港的國際交往合作。
王毅昨日在福建主持完中國—太平洋島國外長會後，下午1時許乘搭飛機抵達本港，其後在警方開路下由白色小巴接載他離開機場，陪同他搭專車的還有外交部副部長華春瑩和外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。他將出席今日舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲近60個國家和聯合國等約20個國際組織派出的高級別代表，將出席簽署儀式。在簽署儀式前夕，灣仔北的會展、金紫荊廣場一帶已經有警員駐守。
議員關注如何把握機遇
李家超昨在立法會的互動交流答問會上提到，國際調解院總部設於香港，充分顯示本港在國際調解方面的優勢和實力，更提升香港國際地位，進一步促進香港的國際交往合作。經民聯梁美芬關注本港如何把握這個機遇，包括怎樣利用國際調解院吸納更多資金、人才，甚至幫助本港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)等國際組織。選委界陳曼琪就關注，政府有否後續政策及措施轉化早前出訪中東的成果。
當局願推薦人才予國際調解院
李家超稱，國際調解院為本港帶來深遠利益，可不斷發揮影響力和凝聚不同國家地區的人才，當局願意推薦人才給國家或國際調解院，又指本港已進入加入RCEP的過程，會先參加組別說出優勢和如何作出貢獻。他又鼓勵法律界代表可跟香港律師會或大律師公會，或法律團體一起到不同地方鞏固加強法律協作，並指國際調解院開創一個非常新增長點、新的突破點。
另外，律政司長林定國昨早親自前往《公約》簽署儀式的會場視察，確保一切安排妥當，各締約國在簽署後將商議國際調解院運作細節。他在社交網站撰文指出，《公約》是自2022年國家與近20個立場相近國家，共同努力完成談判的成果，形容國家扮演的關鍵角色，充分體現中國維護國際法和國際關係原則，以及促進世界友好和平的擔當和決心，與某些傳統大國為一己私利，背棄國際法和國際關係原則、製造和挑撥爭端、威脅和平，形成鮮明強烈對比。