王毅訪港3日昨午抵港 國際調解院公約今簽署

國際調解院總部落戶香港，訪港3日的中共中央政治局委員、外交部長王毅昨下午已抵達香港，準備今日出席調解公約簽署儀式。特首李家超表示，總部設於香港顯示本港在國際調解方面的優勢和實力，並提升香港國際地位，進一步促進香港的國際交往合作。

王毅昨日在福建主持完中國—太平洋島國外長會後，下午1時許乘搭飛機抵達本港，其後在警方開路下由白色小巴接載他離開機場，陪同他搭專車的還有外交部副部長華春瑩和外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。他將出席今日舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲近60個國家和聯合國等約20個國際組織派出的高級別代表，將出席簽署儀式。在簽署儀式前夕，灣仔北的會展、金紫荊廣場一帶已經有警員駐守。