王詩雅涉「洪門宴」瞞行蹤 裁定4罪成 官批供詞前後矛盾

時任港區人大代表洪為民2022年1月於本港爆發第五波新冠疫情期間，在灣仔舉行生日宴，榮源茶行「太子女」王詩雅出席後確診新冠肺炎，被控向衞生署隱瞞行蹤。裁判官今日（12日）於九龍城法院裁定王詩雅4項「明知而提供虛假資料」罪名成立。裁判官認為被告證供不誠實可靠，毫無合理疑點下可證明王詩雅沒有認知障礙。案件押後至3月4日判刑，期間王准繼續保釋。
押後至3月4日判刑
案發時37歲的王詩雅，被控於2022年1月6至7日，分別向衞生防護中心傳染病處主任張竹君等人員，虛報1月3日出席派對前後的行蹤，指是由住所前往派對，但實際上是由高樂花園出發，她早前全數否認4項傳票控罪。
拒接納辯方專家證人報告
辯方其中一個抗辯理由，是指被告患新冠肺炎，影響認知功能，沒有犯罪意圖，並傳召腦神科專家作證。裁判官裁決時指，辯方所傳召的腦神科專家，並沒以客觀檢測工具評估，便接納被告所說的主觀病徵；專家證詞忽略了被告的醫療紀錄，部分內容更是以猜測來支持說法，因此法庭不接受其供詞。
新冠致認知障礙說法矛盾 證供非誠實可靠
裁判官又指，被告的供詞與醫療紀錄有衝突，例如她曾向辯方專家說記憶力差、專注力不足，但2022年1月6日的紀錄顯示被告無病徵，言語清晰；被告說法亦自相矛盾，例如一方面稱著重個人私隱，另方面卻在未核實身份下，便向來電者提供相關資料。故法庭認為被告證供不誠實可靠，裁定沒有因新冠肺炎而患認知障礙，判4項控罪全部罪名成立。
案件編號：KCS 17697-17701/2022