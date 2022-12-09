玩具打入工展會爭老少市場 廠商會：若解封試食生意再升一成

香港昔日是全球最大玩具出口地，今日開鑼的工展會首度加入「香港玩具時代」展區宣揚本港製造業光煇時代，入場人士除可回味昔日兒時玩具，更可見證時代變遷，有10間展商首度參加，銷售時興玩具。廠商指，除希望香港步入疫情後期，可以有較好營業額外，更希望推廣品牌，又認為產品老少咸宜，臨近聖誕長者也會買禮物送贈孫兒，不擔心工展會或較多長者入場客路不適合。廠商會指，若政府再放寬處所容量限制及可試食，銷售額有望再升10%。圖：李睿哲

玩具商「旺寶金」主打香港設計師設計、迪士尼角色。在店外擺放大型卡通人物「史迪仔」供入場人士打卡吸客。美術總監區先生笑說：「當然驚重演天線得得B倒塌碎裂事件」，所以加以捆綁固定和加派職員監察，但不希望完全圍封阻礙入場人士打卡。近年「盲盒」(隨機款色玩具)甚受歡迎，所以四分一銷售產品也是同類產品，另帶來各款角色錢罌、擺設、文具等，認為老少咸宜，長者也可為兒孫買禮物，但首度參展難料銷情，希望起宣傳作用。

