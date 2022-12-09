玩具打入工展會爭老少市場 廠商會：若解封試食生意再升一成

香港昔日是全球最大玩具出口地，今日開鑼的工展會首度加入「香港玩具時代」展區宣揚本港製造業光煇時代，入場人士除可回味昔日兒時玩具，更可見證時代變遷，有10間展商首度參加，銷售時興玩具。廠商指，除希望香港步入疫情後期，可以有較好營業額外，更希望推廣品牌，又認為產品老少咸宜，臨近聖誕長者也會買禮物送贈孫兒，不擔心工展會或較多長者入場客路不適合。廠商會指，若政府再放寬處所容量限制及可試食，銷售額有望再升10%。圖：李睿哲
玩具商「旺寶金」主打香港設計師設計、迪士尼角色。在店外擺放大型卡通人物「史迪仔」供入場人士打卡吸客。美術總監區先生笑說：「當然驚重演天線得得B倒塌碎裂事件」，所以加以捆綁固定和加派職員監察，但不希望完全圍封阻礙入場人士打卡。近年「盲盒」(隨機款色玩具)甚受歡迎，所以四分一銷售產品也是同類產品，另帶來各款角色錢罌、擺設、文具等，認為老少咸宜，長者也可為兒孫買禮物，但首度參展難料銷情，希望起宣傳作用。
展覽則展出經典發泡膠飛機、任天堂紅白機、世嘉Mega Drive、索尼PS3、舊式芭比娃娃等懷舊玩具，讓不同年代朋友重拾兒時回憶。一向有參加動漫節的「SUNRISEPOP」則帶來時興《咒術迴戰》手辦公仔展出，更有新產品推銷，包括8月動漫節未曾推出的咕𠱸和掛飾。
工展會展期24天，因昨日宣布續行防疫政策，容量限制為1.5萬人，維持不准試食，副會長施榮恆表示，若政府進一步放寬限制，讓更多人入場或容許試食，可令銷售額再升一成，他並提到，市民可在大會網站和社交平台等查閱即時人數和輪候時間。會長史立德指，工展會加入玩具和遊戲攤位，希望家長帶小孩入場邊買邊玩推銷情。其他展商推出各式限定優惠吸客，海味店金之寶展期首周每日20份，每天交替推1元鮑魚和XO醬，讓市民回家試食；李錦記多款六折產品，並即場煮新火鍋湯包飄香、壽桃牌多項買6送5、買4送4等優惠。