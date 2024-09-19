玩具街又少一員 日昇玩具光榮結業 顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業

屹立灣仔太原街30年的日昇玩具，在灣仔度過最後一個中秋，在中秋節翌日迎來最後一個營業日。本報昨日下午到訪該店，只見店內擠得水洩不通，不少幫襯玩具店多年的老街坊特意前來「送別」，懷緬一番，拍照定格老店最後的時光。負責人王太直言不捨與街坊的多年情誼，心情「猶如讀完書畢業」。

灣仔太原街有「玩具街」之稱，在中秋翌日迎來一眾街坊及新舊顧客對日昇玩具作最後告別。記者昨午到該店時見人頭湧湧，店門則掛著「有緣再見」的大字，標誌著這間「老字號」玩具店最後一日的營業時光正徐徐倒數。時間一分一秒流逝，顧客一個一個到臨，整個下午店內都幾乎擠滿了顧客。貨架上的部分貨品如玩具車或文具，已幾近清得七七八八；不少貨品均減價拋售，顧客低頭忙著選購心頭好，也有人抱着大包小包滿載而歸。

「希望可以買得完啦，咁我唔使做咁多嘢嘛。」負責人王太笑著說，但笑臉背後，在該店工作十多年的王太眼神閃過一絲不捨。只見她整個下午都在收銀處忙個不停，亦不時有顧客走過來與她聊天。王太表示，眼見不少老顧客及街坊前來光顧，感動之餘也十分不捨。她表示，日昇在灣仔營業多年，自己也在店裡工作多年，與不少街坊都建立了深厚情誼，心裡滿是不捨；又形容心情「就如讀完書畢業」。問到未來計劃，王太表示，「自己都大大哋」，接下來打算稍作休息。

老顧客帶兒子買玩具送別

在店內，不少顧客都得知日昇最後一天營業，專程前來與這位「老朋友」道別。居於新界的楊先生特意帶同兒子前來購買玩具。他與兒子一起選購了玩具車及模型等。楊先生表示，自己光顧了日昇多年，「細細個已經喺度買玩具，呢條街買玩具比較平」，得知日昇最後一天營業，特與兒子前來光顧。居於大角咀的黃先生同樣專誠前來，並購買了數盒模型車。在港島上學的他，直言唸小學時常來光顧，日昇於他而言，有著一份滿滿的情意結。對於日昇結業他感到十分可惜，直言像玩具和紙燈籠，已是買少見少，「可能是很多大人的回憶」。家住南區的蔡先生同樣光顧日昇多年，他指是昨天才知悉該店最後一天營業，既驚訝也不捨，「做咗咁多年都要執」。他與兒子前來，買了一些玩具卡。他憶述，以往購物新年或聖誕節用品，都是光顧日昇，感嘆多年老店也難敵時代洪流。

日昇玩具上月傳出結業消息，據指該店老闆年紀大，子女亦無意接手；加上顧客的購物模式逐漸改變，故決定光榮結業。早前同位於太原街的「鴻興玩具」在社交平台發文，對日昇的結業感到可惜，不少網民留言大感不捨。