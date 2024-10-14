玩命男踩風火輪 屯門公路晚上「任我行」 目擊者報警斥累街坊

警方近年加強打擊非法駕駛電動可移動工具如電動滑板車、電動單輪車(俗稱「風火輪」)、電動滑板、電動單車等，不少市民被捕，惟仍有人似乎不熟法例或「知法犯法」，在馬路上踩「風火輪」罔顧道路安全。有網民昨晚發現一名外籍男子腳踏「風火輪」，公然於屯門公路「任我行」，險象環生，「真係好牙煙，夜媽媽咁黑，咁樣踩個風火輪行公路，有咩事上黎，駕駛者多得佢唔少。」

社交平台Threads昨晚有女網民坐車經過屯門公路時拍得影片稱「岩岩喺屯門公路見到無敵風火輪」，可見一名外籍男子腳踏「風火輪」於路肩奔馳，可見他皮帶掛有閃燈，右手亮起電筒指向前方，拍片者稱「我咁耐以黎真係第一次見到，上埋公路」、「萬一佢自炒，但跌喺公路上，真係都會累及埋其他駕駛者」，她又指同車的男朋友已報警，「其實我原本留意唔到佢，係男朋友突然大嗌話痴線，之後我望真啲先見到，佢真係好牙煙，夜媽媽咁黑，咁樣踩個風火輪行公路，有咩事上黎，駕駛者多得佢唔少，同埋佢自己既行為都好自私」。