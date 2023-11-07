玫瑰崗中學停辦｜家長本月中旬需表達轉往南區余振強意向　家教會：可接受

創校64年的灣仔津校玫瑰崗學校，其辦學團體道明會計劃2025/26學年結束後停辦中學部。校方上周五發布10頁「常見問題解答」重申停辦原因，並建議所有中一至中五生，在下學年9月1日轉往余振強紀念第二中學。校方稱，余振強中學是位於香港島的天主教學校，能容納玫瑰崗中學中一至中五共17班學生，是所有可能選項中的最佳選擇，又稱轉學的學生愈多，能轉往該校任教的教師也愈多。校方強調可按自己意願選擇，開展方案需至少半數的中一至中五生家長贊成。

校方計劃在本周五安排中一至中五生代表參觀余振強中學，周六再安排家長參觀，本月25至26日安排學生及家長參與余振強中學開放日，並要求家長本月中旬前表達轉校意向。如果少於半數學生願意轉讀余振強中學，過渡委員會將進一步商討，惟初中生最多讀至中三便要轉校，中學部2025/26學年完結後停辦。學校已計劃聯繫特定學校，包括余振強中學、聖貞德中學、中華基督教會桂華山中學和北角協同中學，特別考慮玫瑰崗學生。

另外，校方在「常見問題解答」指出，辦學團體已交出辦學權，不能隨意轉讓，而且教育局現時沒有計劃向辦學團體分配校舍以營運資助學校，不可能遷往一個空置校舍繼續營運。

家教會指可接受方案

玫瑰崗中學家教會主席包比達在電台節目表示，可以接受方案，因為現時已經別無他法，家長及學生需要走出困局。但他指有家長表明不願意轉校，亦有家長擔心余振強中學太遠，目前很難評估會有多少家長同意轉校。包比達又提到今日是玫瑰崗中學的陸運會，很可能是最後一次，所以學生都很珍惜，積極練習，表現正面。