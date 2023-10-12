玫瑰崗中學停辦｜ 玫瑰崗學生拍片望獲新校舍 蔡若蓮籲辦學團體與各方坦誠溝通(更新)

【10月12日16:40更新】教育局局長蔡若蓮今日(12日)表示，非常關注片段玫瑰崗中學學生的情緒表現，希望辦學團體道明會與學校、家長學生坦誠溝通，作務實和理性的安排，不應在過程中令學生有誤解。蔡表示，上月道明會向當局提出3年內逐步停辦學校，其後當局與道明會面談，知道決定是務實及經深思熟慮，已提醒道明會與持分者溝通做好過渡安排，知道道明會正探討不同方案。她指道明會已提出與港島一間學校合作的方案，當局並無收到其他方案。

灣仔玫瑰崗中學早前決定三年後停辦，學校學生向特首李家超發公開信，並拍攝成片段，由學生讀出「求助」信，上載在學校YouTube頻道，懇請政府審視中學情況，給予學生機會，為他們提供新校舍。「希望特首閣下能夠關注我哋嘅未來，俾我哋一個機會，Please Help Us。」教育局指分配校舍時會按既定機制通過公平競逐的方式公開邀請所有合資格的辦學團體申請。

持有校舍用地的辦學團體道明會早前宣布放棄辦學權，領袖生代表指對此感難過震驚，不少學生由幼稚園開始就在玫瑰崗成長，學校好像第二個家；雖然明白辦學團體的困難，但不能夠、亦不願意接受，認為不能在安穩環境繼續學業，初中學生要轉校，感到痛心和難過。他們希望政府和教育局認真審視玫瑰崗中學情況，為400多名學生提供新校舍，以便他們在熟悉、安穩的環境和師資下學習。