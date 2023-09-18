玫瑰崗中學停辦｜稱須面對收生續減及財務壓力　校監：對未能及時溝通深感抱歉

創校64年的灣仔津校玫瑰崗學校，其辦學團體計劃2025至2026學年結束後，停辦中學部。有中三學生今日(18日)表示，學校今年中一每班人數都多過15人，不存在收生問題，直斥停辦決定自私，未有顧及學生和教師感受。至於玫瑰崗中學校監何幼孫神父代表辦學團體道明會，向學生家長和教職員發信，形容停辦並非草率決定，認為作為辦學團體需要面對學童人數結構性下降及財務可持續性等問題，並對於未能與各⽅及時溝通，深感抱歉。

玫瑰崗中學停辦｜指 幼稚園和小 學註冊人數驟降65%

校監何幼孫神父指，作為辦學團體任何決策都必須是整體性的，要考慮到整體學校的利益，包括幼稚園、小學和中學。他說玫瑰崗中學的學生人數已停滯及大幅減少，從高峰期超過2,000人下降至現在約400名人，目前學生人數不到黃金時期的20%，遺憾是這種下降趨勢並無顯然的改善跡象；此外，玫瑰崗幼稚園和小學的註冊人數已驟降65%，形容現象令人擔憂，亦給辦學團體帶來了巨大的財務壓力。

他又提到本港的教育環境發生了重大變化，包括中學註冊人數結構性下降，顯示出可預見未來學生人數大幅減少是不爭的現實，同時註冊學生人數停滯不前，令辦學團體面對著在有限預算內如何能維持高質量的教育和服務，就算有政府支持最終亦要取決於長期學生人數，故在未來規劃上需要更好的準備，作出的決策必須能長期保護玫瑰崗的傳統，確保它能以某種形式下繼續存在，以免後悔。

他表示，辦學團體會採取一系列全面措施，包括成立中學過渡委員會以及尋求其他學校協助，而且中學將繼續運作3年，以便中四至中六的學生完成他們的中學教育，而中一至中三的學生則可以完成他們的初中教育。

玫瑰崗中學停辦｜ 中 三生稱不存在收生問題 斥停辦決定自私

另外，有中三學生向傳媒指，校監曾在周六的家長會上交代停辦安排，惟學校今年中一每班人數都多過15人，不存在收生問題，直斥辦學團體停辦決定自私，「無諗過學生同老師感受」，對就讀3年的回憶感到不捨。