玫瑰崗中學停辦｜鄧飛指「走得快好世界」　建議盡快轉校更有保障

創校64年的玫瑰崗學校，其辦學團體計劃2025至2026學年結束後，停辦中學部。教聯會副會長、立法會議員鄧飛則稱事件無先例，指有足夠收生兼財政穩健，但停辦學校是聞所未聞。他認為學生在中三轉校升讀中四時，原校課程與新校選修科組合未必吻合，技術細節上有困難，而中五六轉校也極困難，他指站在家長及學生角度，建議「走得快好世界」，盡快重建校園生活更有保障。
他也認為玫瑰崗中學的教師會較難找工作，特別是文科、商科及美術科教師，明白可能有「跳船」情況，但指教師有責任關顧學生到最後一刻，否則校園氛圍會七零八落。問及能否另覓校舍安置師生，鄧飛稱教育局有空置校舍，但未必位於玫瑰崗所在的半山司徒拔道，同學未必願意到新校址，而找其他辦學團體合併也並非易事。
容海恩指太遲公布令情緒點爆發
本身是玫瑰崗校友的立法會議員容海恩亦表示，接獲不少家長投訴稱太遲公布決定，甚至在開學10多日後才公布，令情緒點爆發，更有部分學生未能完成中學課程便要轉校，擔憂教職員未等到學校停辦已轉工。她說家長培育子女時有許多考慮，而挑選入讀玫瑰崗都是希望因屬「一條龍」升讀，較易適應。
中學約有50名學生有特殊教育需要
辦學團體成立中學過渡委員會，委員之一的玫瑰崗中學家教會主席包比達在電台節目指，學校應一早成立委員會，但最近成立後，現時才開始處理章程，仍需時間開會討論處理方案。他質疑教育局與辦學團體道明會一直討論多年，事件不是一朝一夕，但至今仍未有具體計劃處理，太遲通知師生及家長令大家不知所措，每天接獲家長查詢指看不到前景，不知應否「跳船」，指事件十分影響學生教育，認為教育局有責任主動介入。
對於道明會指幼稚園及小學的入學人數大減，導致入讀中學的人數減少，並帶來巨大財政壓力，包比達反駁指今年由玫瑰崗學校小學部升讀中學部的只有2人，其餘大部分學生都是因為學校教學質素良好而報讀，質疑道明會為商業利益而放棄學校。他又指目前中學約有50名學生有特殊教育需要，擔心他們轉校時難以適應，期望學校延長營辦至2028至2029學年，或由政府另覓選址安頓師生。