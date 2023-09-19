玫瑰崗中學停辦｜鄧飛指「走得快好世界」　建議盡快轉校更有保障

創校64年的玫瑰崗學校，其辦學團體計劃2025至2026學年結束後，停辦中學部。教聯會副會長、立法會議員鄧飛則稱事件無先例，指有足夠收生兼財政穩健，但停辦學校是聞所未聞。他認為學生在中三轉校升讀中四時，原校課程與新校選修科組合未必吻合，技術細節上有困難，而中五六轉校也極困難，他指站在家長及學生角度，建議「走得快好世界」，盡快重建校園生活更有保障。

他也認為玫瑰崗中學的教師會較難找工作，特別是文科、商科及美術科教師，明白可能有「跳船」情況，但指教師有責任關顧學生到最後一刻，否則校園氛圍會七零八落。問及能否另覓校舍安置師生，鄧飛稱教育局有空置校舍，但未必位於玫瑰崗所在的半山司徒拔道，同學未必願意到新校址，而找其他辦學團體合併也並非易事。