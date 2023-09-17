玫瑰崗學校停辦 校長蘇佩婷反駁辦學團體 指並無收生不足問題

玫瑰崗學校的辦學團體道明會日前發表聲明，指學校津辦的中學部明年起停止收生，並將於2025至2026學年結束後停辦。玫瑰崗中學校長蘇佩婷今日下午在網上發表聲明，指學校的學生人數一直增加，學校規模正不斷擴大，未遇上招生困難的情況。此外，她又提到，近年學校添置了不少新設施，並沒有如辦學團體中所指的出現財務困難；又憂慮學校突然宣布停辦會為學生帶來壓力和負面情緒。惟該聲明其後已被移除。

蘇佩婷在聲明中表示，辦學團體指停辦中學的原因之一乃招生困難的說法並不真確，指學校的學生人數一直增加，學校持續在招收新生。23-24學年，不但像去年招收了三班中一級學生，而且維持了中四至中六三級各有四班，加上招收各級的插班生，學生規模正不斷擴大。她又指，學校近年添置了不少新設施，作為一所政府資助學校，「並沒有遇到辦學團體所謂關閉中學部的原因之一是財政困難的情況」。

憂為學生帶來壓力和負面情緒

她又提到，突然終止在同一年招收中一和中四學生，會為學生帶來壓力和負面情緒；高年級學生面對學校巨大轉變同時，還需要面對公開考試和就業的選擇，無疑會對他們帶來負面影響。她又指，辦學團體向各持份者披露信息的時間非常緊迫且不合理，特別是長家，沒有足夠時間安排參加長家大會，甚至閱讀信函，對未能參與大會的家長來說絕不公平。

玫瑰崗中學的家長教師會亦向辦學團體和教育局發信，指學校並無學生人數下降問題，質疑停辦的決定並不符合學校和學生的最佳利益，師生和家長都對學校停辦的消息感到震驚，無法接受，並嚴重影響教職員的士氣，干預學生的正常生活；促請辦學團體考慮他們的要求，為師生和家長的利益，作出明智的決定。