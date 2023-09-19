玫瑰崗學生斥停辦決定自私 校監：須面對收生減財務壓力

創校64年的灣仔津校玫瑰崗學校，其辦學團體計劃2025/26學年結束後停辦中學部。校長蘇佩婷周日曾發聲明，指學校並無如辦學團體所指收生不足及有財政困難。玫瑰崗中學校監何幼孫神父其後代表辦學團體發信，形容停辦非草率決定，認為作為辦學團體需要面對學童人數結構性下降及財務可持續性等問題，並對於未能與各方及時溝通，深感抱歉。

何幼孫神父指，作為辦學團體任何決策都必須是整體性的，要考慮到整體學校的利益。他說，玫瑰崗中學的學生人數已停滯及大幅減少，從高峰期超過2,000人下降至現在約400人，目前學生人數不到黃金時期的20%，遺憾是這種下降趨勢並無顯然的改善跡象。此外，玫瑰崗幼稚園和小學的註冊人數已驟降65%，形容現象令人擔憂，亦給辦學團體帶來巨大財務壓力。

辦學團體：學生未來大減 要有效運用資源

他又提到，本港的教育環境發生重大變化，可預見未來學生人數大幅減少是不爭的現實，同時註冊學生人數停滯不前，辦學團體須在有限預算維持高質服務。何幼孫表示，辦學團體會採取一系列措施，包括成立中學過渡委員會以及尋求其他學校協助，中學亦將繼續運作3年，以便學生完成中學及初中教育。

有中三學生表示，學校今年中一每班人數都多過15人，不存在收生問題，直斥停辦決定自私。教育界立法會議員朱國強質疑道明會將近年收生數字與高峰期比較不公道，希望道明會暫緩停辦決定，若無意再營辦，應考慮合併其他學校。

教育局回覆本報指，已於上周四接獲辦學團體正式通知停辦中學決定，並一直與辦學團體和學校保持溝通，提醒他們與各持份者保持緊密聯繫，盡快適當地處理教職員的聘任事宜，為學生和教職員提供支援。

華富邨寶血小學將停辦 家長學生感可惜

另外，有50多年歷史的華富邨寶血小學亦將逐年停辦，有家長和學生對決定感到可惜，部分都未有打算轉校。校方早前指，現正就讀的學生將不受停辦影響，可原校完成整個小學課程。