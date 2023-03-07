玻璃幕牆成雀鳥兇器 四個月釀至少179死17傷

大廈的玻璃幕牆竟暗藏殺機！香港觀鳥會去年首次就本港鳥撞玻璃問題作系統監察和紀錄，4個月內已錄得至少196隻鳥曾撞玻璃，包括179隻死亡、17隻受傷，當中7種雀鳥更屬具保育級別物種。香港觀鳥會建議大廈可將防鳥撞貼紙或懸掛物放在玻璃對外位置，令雀鳥覺得罅隙太窄，不能飛過。

香港觀鳥會整合去年9月至12月期間的鳥撞玻璃數據，包括組織義工到本港其中5個潛在鳥撞黑點調查，並整合「全球鳥撞地圖」所收集的懷疑鳥撞個案，合共錄得141宗鳥撞報告，包括196隻「鳥撞」個體，以及35個「鳥撞」拓印(即鳥撞玻璃後在玻璃表面留下的羽粉、羽毛或排泄物)。

涉7個保育物種

196隻鳥撞個體中，有179隻雀鳥死亡和17隻受傷。涉及19個科、38種鳥種。當中26種屬候鳥，7種屬於具保育級別的物種，包括全球「極度瀕危」黃胸鵐、屬國家二級保護動物的鷹鴞及藍喉歌鴝、在內地列作「近危」的矛斑蝗鶯，以及屬「本地關注」物種的藍歌鴝、小蝗鶯和黑鳽。

栗頸鳳鶥(繡眼鳥科，屬於候鳥)、白頭鵯(鵯科，屬於候鳥或留鳥)、栗背短腳鵯(鵯科，屬於候鳥或留鳥)為錄得最多鳥撞紀錄的鳥種，其中去年11月曾有至少35隻白頭鵯疑因撞向中大伍宜孫書院圓夢臺的透明玻璃欄杆而死；在觀塘海濱道One Harbour Square亦有14隻栗頸鳳鶥疑撞玻璃幕牆的死傷個案；12月於北角AIA Tower則錄得10隻栗頸鳳鶥的相關死亡個案。