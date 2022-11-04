玻璃樽徵費明年生效 供應商每公升樽須繳0.98元

立法會通過落實玻璃樽徵費計劃的議案，受規管的玻璃樽供應商將須按量每公升玻璃樽繳交0.98元徵費，如玻璃容器回收率達八成，則可申請豁免徵費，計劃於明年第二季開始。有議員認為，向供應商收取的徵費，最終會由消費者支付。

當局明年首季推出登記制度，受規管的玻璃樽供應商須要向環保署長登記，定期呈報分發及耗用玻璃樽的數字，並按量繳付徵費。為鼓勵供應商回收及重用玻璃樽，玻璃容器回收率如達八成，可以申請豁免徵費，期望在下年第二季全面實施徵費計畫。飲品製造商目前若已經有回收玻璃樽安排，可以申請豁免徵費，申請費為9,250元。

議員認為徵費水平偏低成效存疑。建築、測量及都市規劃及園境界議員謝偉銓指，每公升玻璃樽只需繳付0.98元徵費，較即將上調至每個一元膠袋徵費更平，質疑是否有足夠誘因讓供應商及入口商投入資源安排回收。他亦關注盛載醬油和化妝品的玻璃樽並未納入徵費計劃，令政策不夠全面。

民建聯議員葛珮帆指，憂慮目前港府訂立回收50%的目標，落後於北歐國家的九成；飲品供應商玻璃樽包裝改為盒裝包裝，製造其他廢物。她亦認為要完善回收網絡，讓市民可容易尋找回收點。

自由黨議員邵家輝相信計劃的環保作用不大，並指環保工作需要成本，向供應商收取的費用，最終都會由消費者支付。

環境及生態局長謝展寰指，現時承辦商收集及處理廢玻璃容器後所收到的服務費，與回收量成正比，相信此誘因可提高回收量，並可確保回收到的玻璃樽轉成回收物料循環再用。至於醬油和化妝品的玻璃樽是否納入計劃，他則表示，計劃實施後會密切注視情況，3年後檢討成效。