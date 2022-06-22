珍寶海鮮舫沉入大海 議員促負責人交代

上周二(14日)離港並遠赴東南亞維修的「珍寶海鮮舫」前日傳來噩耗，海鮮舫於上周六(18日)在南海西沙群島附近水域遇上風浪，翌日因船身入水最終沉沒。消息傳出，不少人均感痛心，指估不到暫離香港變訣別，而意外亦惹來不少揣測。有立法議員則對事件感匪夷所思，指營運公司一直無透露海鮮舫實際目的地，但「突然拖曳到海中間就沉咗」，認為海鮮舫負責人要交代沉沒詳情。

珍寶海鮮舫離港前，包括管浩鳴等7名立法會議員計劃發起聯署促請政府研究活化珍寶海鮮舫方案。管浩鳴昨對海鮮舫沉沒感到非常可惜，更認為事件是匪夷所思，「似乎一直無交代將(海鮮舫)移離到哪裡，突然拖曳到海中間就沉咗」；現時大眾有很多不同想法，「普通人都覺得有啲奇怪」，期望擁有者可再交代，釋除大眾疑慮。立法會議員狄志遠則計劃在大會提出急切質詢，要求政府透露事故更多詳情。

香港旅遊促進會總幹事、新思維副主席崔定邦對事件感耐人尋味，促請特區政府跟進調查，包括海事處是否獲悉「珍寶海鮮舫」的最終目的地及航行路線，而拖到遠洋後沉沒是否屬於可能出現的結果。曾任南區區議員的立法會議員陳家珮則指，海鮮舫離開香港避風塘遭遇不測並非意料之外；海鮮舫停泊無風無浪避風塘數十年，拖至遠洋出現甚麼環境實難以預計。

翻查天文台上周六的華南海域天氣報告，指由12時半起至晚上11時半，西沙吹二級風。國家海洋環境預報中心海浪預報，6月18日西沙群島未見有浪，而海南島東面則有約兩米高海浪。香港漁民團體聯會主席張少強指，西沙附近或者南海內此間或受季候風、西南季候風影響，加上船上有大型上層結構，較受風力影響，易出意外。註冊資深輪機造船界別工程師司徒加誠指，以海鮮舫的船身構造，拖出香港水域要小心，海鮮舫構造似上重下輕，航上建構物有一定高度，停泊在靜水位問題不大，但海鮮舫設計不是作遠洋輪船，故一出公海便要很小心。