珍寶海鮮舫沉入大海 議員促負責人交代

上周二(14日)離港並遠赴東南亞維修的「珍寶海鮮舫」前日傳來噩耗，海鮮舫於上周六(18日)在南海西沙群島附近水域遇上風浪，翌日因船身入水最終沉沒。消息傳出，不少人均感痛心，指估不到暫離香港變訣別，而意外亦惹來不少揣測。有立法議員則對事件感匪夷所思，指營運公司一直無透露海鮮舫實際目的地，但「突然拖曳到海中間就沉咗」，認為海鮮舫負責人要交代沉沒詳情。
珍寶海鮮舫離港前，包括管浩鳴等7名立法會議員計劃發起聯署促請政府研究活化珍寶海鮮舫方案。管浩鳴昨對海鮮舫沉沒感到非常可惜，更認為事件是匪夷所思，「似乎一直無交代將(海鮮舫)移離到哪裡，突然拖曳到海中間就沉咗」；現時大眾有很多不同想法，「普通人都覺得有啲奇怪」，期望擁有者可再交代，釋除大眾疑慮。立法會議員狄志遠則計劃在大會提出急切質詢，要求政府透露事故更多詳情。
香港旅遊促進會總幹事、新思維副主席崔定邦對事件感耐人尋味，促請特區政府跟進調查，包括海事處是否獲悉「珍寶海鮮舫」的最終目的地及航行路線，而拖到遠洋後沉沒是否屬於可能出現的結果。曾任南區區議員的立法會議員陳家珮則指，海鮮舫離開香港避風塘遭遇不測並非意料之外；海鮮舫停泊無風無浪避風塘數十年，拖至遠洋出現甚麼環境實難以預計。
翻查天文台上周六的華南海域天氣報告，指由12時半起至晚上11時半，西沙吹二級風。國家海洋環境預報中心海浪預報，6月18日西沙群島未見有浪，而海南島東面則有約兩米高海浪。香港漁民團體聯會主席張少強指，西沙附近或者南海內此間或受季候風、西南季候風影響，加上船上有大型上層結構，較受風力影響，易出意外。註冊資深輪機造船界別工程師司徒加誠指，以海鮮舫的船身構造，拖出香港水域要小心，海鮮舫構造似上重下輕，航上建構物有一定高度，停泊在靜水位問題不大，但海鮮舫設計不是作遠洋輪船，故一出公海便要很小心。
海角皇宮99年離港
有人質疑珍寶海鮮舫由拖船運往外地的安排，而翻查資料珍寶海鮮舫的姊妹船海角皇宮98年因亞洲金融風暴停運，翌年轉運到菲律賓，在2011年，賭王何鴻燊將該船轉贈青島市政府，菲律賓至青島歷時8日，有網民翻查舊照，當年海角皇宮利用了半潛船運送。業界指，半潛船專門用來運輸大型艦船、潛艇、作業船等，比拖運相對較為安全，但成本亦較高昂。
珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團前日發聲明透露海鮮舫沉船的消息，而事件中無人受傷，但指由於事發地點水深超過1,000米，擬進行打撈工程亦非常困難。集團強調根據規定要求，珍寶海鮮舫在離港前，已聘請專業海事工程人員詳細檢查船身和加上圍板，並得到一切所需批文進行本次航行。
珍寶海鮮舫樓高三層，仿照中國宮廷設計，總面積4.5萬方呎，不單是著名香港地標，吸引不少中外名人光顧，亦有不少電影曾在該處取景。珍寶海鮮舫與太白海鮮舫03年翻新，並合稱為珍寶王國，但13年開始入不敷支，加上近年疫情持續，珍寶海鮮舫於2020年3月3日起停業。太白海鮮舫現時則仍停泊在香港等候新經營者。