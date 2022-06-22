珍寶海鮮舫沉沒｜原定目的地曝光！海事處：公布沉沒前未接獲通知

珍寶海鮮舫上周二(14日)離港，並遠赴東南亞維修，但早前傳來一去不返的噩耗。海鮮舫於上周六(18日)在南海西沙群島附近水域遇上風浪，翌日(19日)因船身入水最終在南海沉沒。珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團，早前以為免維修過程及業務受干擾，應當地船塢要求未能公開海鮮舫具體存放地點，但海事處回覆傳媒查詢確認，珍寶海鮮舫的原定目的地為柬埔寨。
海事處：已立即要求船東提交書面報告
海事處表示，船主在上周一(13日)向處方申請「出港證」，將海鮮舫從本港水域拖往柬埔寨，又指在申請出港證前，船東已聘請驗船機構進行相關檢驗，確保海鮮舫適宜由香港被拖往目的地。處方續指，船東公布海鮮舫沉沒消息前，處方並未接獲相關通知，處方其後得悉有關報道後，已立即要求船東提交書面報告，並會跟進調查。
議員促交代釋疑慮
珍寶海鮮舫離港前，包括管浩鳴等7名立法會議員計劃發起聯署促請政府研究活化珍寶海鮮舫方案。管浩鳴昨日(21日)對海鮮舫沉沒感到非常可惜，更認為事件是匪夷所思，「似乎一直無交代將(海鮮舫)移離到哪裡，突然拖曳到海中間就沉咗」，又指現時大眾有很多不同想法，「普通人都覺得有啲奇怪」，期望擁有者可再交代，釋除大眾疑慮。立法會議員狄志遠則計劃在立法會大會提出急切質詢，要求政府透露事故更多詳情。
香港仔飲食集團早前發表聲明透露海鮮舫沉船的消息，而事件中無人受傷，但指由於事發地點水深超過1,000米，擬進行打撈工程亦非常困難。集團強調根據規定要求，珍寶海鮮舫在離港前，已聘請專業海事工程人員詳細檢查船身和加上圍板，並得到一切所需批文進行本次航行。