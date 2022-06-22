珍寶海鮮舫沉沒｜原定目的地曝光！海事處：公布沉沒前未接獲通知

珍寶海鮮舫上周二(14日)離港，並遠赴東南亞維修，但早前傳來一去不返的噩耗。海鮮舫於上周六(18日)在南海西沙群島附近水域遇上風浪，翌日(19日)因船身入水最終在南海沉沒。珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團，早前以為免維修過程及業務受干擾，應當地船塢要求未能公開海鮮舫具體存放地點，但海事處回覆傳媒查詢確認，珍寶海鮮舫的原定目的地為柬埔寨。

海事處：已立即要求船東提交書面報告

海事處表示，船主在上周一(13日)向處方申請「出港證」，將海鮮舫從本港水域拖往柬埔寨，又指在申請出港證前，船東已聘請驗船機構進行相關檢驗，確保海鮮舫適宜由香港被拖往目的地。處方續指，船東公布海鮮舫沉沒消息前，處方並未接獲相關通知，處方其後得悉有關報道後，已立即要求船東提交書面報告，並會跟進調查。