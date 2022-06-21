珍寶海鮮舫沉沒｜開業前經歷大火 結業後沉沒南海

珍寶海鮮舫上周二(14日)被拖離本港，原擬前往東南亞進行維修，詎料上周六(18日)遇上風浪入水傾側，至上周日(19日)最後全面入水翻轉，珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團對此感難過不捨，又指由於事發地點水深超過1,000米，擬進行打撈工程亦非常困難。

號稱「世界上最大的海上食府」

珍寶海鮮舫早在1971年10月30日已準備開業，但因為發生4級大火，全艘海鮮舫焚毀，船主又無力修復，終由何鴻燊和鄭裕彤合資購入，並耗資港幣3,000萬元，至1976年10月才正式開業。「珍寶海鮮舫」樓高三層，仿照中國宮廷設計，總面積4.5萬平方呎，是當時香港最大規模的水上餐廳，被稱為「世界上最大的海上食府」。

開業初期，「珍寶海鮮舫」靠泊在香港仔避風塘岸邊，到了1978年，因應香港仔海傍填海興建高速公路，「珍寶海鮮舫」、「太白海鮮舫」和「海角皇宮海鮮舫」由香港仔避風塘遷至深灣海中心。1980年代初，「珍寶海鮮舫」收購「太白海鮮舫」和「海角皇宮海鮮舫」，結束了互相競爭的局面。1997年金融風暴，「海角皇宮海鮮舫」結業，後被售往外地；2003年，「珍寶海鮮舫」、「太白海鮮舫」進行翻新，合稱為「珍寶王國」，市民多慣稱為「珍寶海鮮舫」。

南區地標香港人集體回憶

「珍寶海鮮舫」是幾代香港人的集體回憶，亦是香港在國際上的重要象徵以至文化符號，向世界展示了香港特色，具有重要的文化價值。事實上，珍寶海鮮舫由於充滿東方色彩，故幾十年來吸引大量國際名人前來光顧，以往亦有不少電影曾在該處取景，當中以周星馳的1996年電影《食神》最令人印象深刻，薛家燕、羅家英、劉以達及谷德昭等在珍寶海鮮舫上演超級食神大賽，絕對是港片迷的集體回憶。其接待過的各國政要和商界名人多不勝數，其中包括英女皇伊利沙白二世、國際巨星湯姆克魯斯、周潤發、鞏俐等，到訪賓客人數超過3,000萬人。 海鮮舫亦是多部電影的取景場地，包括經典港產片「無間道2」，連李小龍主演的「龍爭虎鬥」都曾在船上取景。