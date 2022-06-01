珍寶海鮮舫｜姚柏良盼給予時間找「白武士」接手

珍寶海鮮舫本月移離香港，旅遊界立法會議員姚柏良在電台表示，珍寶海鮮舫有歷史文化價值，屬香港仔地標，亦是港人的集體回憶，對於海鮮舫要移離感到可惜，希望海鮮舫移離本港只屬暫時性，不會一去不復返，希望見到有心人或「白武士」承接營運，他呼籲商界或慈善團體接手，或透過慈善基金，從保育角度將其保留。

姚柏良又透露，自從珍寶海鮮舫移離的消息傳出後，聽到有人士表示有興趣洽談，希望政府給予足夠時間讓經營者尋找白武士，以及豁免海鮮舫的牌照費用。對於前年《施政報告》中海鮮舫是「躍動港島南」計劃一部分，當中鼓勵將珍寶海鮮舫捐贈予海洋公園，被問到海鮮舫與海洋公園的定位是否存在矛盾時，姚柏良指，香港仔避風塘有美麗自然景觀和獨特的漁村文化，能夠發展生態保育旅遊，認為食海鮮都可以保育。

陳家珮倡政策上支援

立法會議員陳家珮在同一節目說，政府要介入此項目，不一定要用公帑，亦可以在政策上支援。她說，下屆政府將成立文化體育及旅育局，相關政策局亦可探討將海鮮舫重新活化，不要只當作是一艘躉船，亦可透過海鮮舫推動漁民文化。

特首林鄭月娥昨日見傳媒時指，政府不打算出資營運珍寶海鮮舫，因為不壇長營運這些場所，若海洋公園與海鮮舫不能達成完美方案，早前《施政方案》提出方案，若最終無法達成亦無可厚非。