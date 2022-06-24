珍寶海鮮舫｜《有線》報道：珍寶海鮮舫未完全沉沒 船東保險公司擬安排潛水員鑿穿浮力艙令其沉落海底

【12:49更新】《有線新聞》派出記者到南韓斧山，找到涉事的遠洋拖船公司董事，獲對方展示珍寶海鮮舫傾側的相片，但形容打撈不可能。報道引述拖船公司董事指，珍寶海鮮舫和拖船駛過海南島後，在西沙群島附近遇上兩米高的浪，令珍寶海鮮舫傾側；期間左邊船頭的浮力艙先被海水打穿，其後壓力再令另一個浮力艙入水，加上珍寶海鮮舫重心較高，最終整艘珍寶海鮮舫翻轉。

拖船公司否認刻意在公海令珍寶海鮮舫沉沒講法

由於珍寶海鮮舫仍有6個浮力艙，因此未有完全沉沒，船身間中會露出水面，拖船在現場確保航道上其他船隻，不會撞向珍寶海鮮舫。報道又指，保險公司和船東計劃安排潛水員鑿穿其他浮力艙，令珍寶海鮮舫沉落海底。該名董事又否認坊間所指，刻意在公海令珍寶海鮮舫沉沒，形容只是意外，並稱是按船東要求將珍寶海鮮舫拖出公海，不會查問原因。

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珍寶海鮮舫尚在海面 重溫母公司聲明及海事處船東報告最新說法

【11:49更新】上周二(14日)離港遠赴東南亞維修的珍寶海鮮舫，母公司香港仔飲食集團報稱，珍寶海鮮舫上周六(18日)在南海西沙群島附近水域遇上風浪，翌日(19日)因船身入水傾側，最後「全面入水翻轉」。正當外界認為珍寶海鮮舫已在南海沉沒之際，海事處昨晚(23日)卻公布，根據船東提交的書面報告，珍寶海鮮舫因遇上惡劣天氣而傾覆，但目前珍寶海鮮舫和拖船仍在西沙群島一帶水域海面。究竟珍寶海鮮舫「全面入水翻轉」，是否代表已經沉沒，還是只是傾覆但「仍在海面」，至今未有一個確實定論。

母公司聲明曾提「全面入水翻轉」

根據香港仔飲食集團本周一(20日)的聲明，珍寶海鮮舫上周二啟航離港，至上周六下午駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水開始傾側。負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終於昨天全面入水翻轉。聲明又說，事發地點水深超過1,000米，擬進行打撈工程亦非常困難，對海鮮舫的意外感到難過不捨，公司現正向拖船公司進一步了解事故詳情。根據規定要求，珍寶海鮮舫在離港前，已聘請專業海事工程人員詳細檢查船身和加上圍板，並得到一切所需批文進行本次航行。

船東覆海事處稱「傾覆仍在海面」

不過，海事處昨晚的公布則指，海事處昨日收到船東經其代理人所提交的書面報告，根據船東提供的資料，珍寶海鮮舫在上周六(18日)晚上，被遠洋拖船「JAEWON 9」拖航至南中國海西沙群島水域時，因遇上惡劣天氣而傾覆，但指目前珍寶海鮮舫和該拖船仍在西沙群島一帶水域海面，船東會繼續跟進處理。